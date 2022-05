‘Missguided onder curatele geplaatst, kon niet tijdig worden gered door overname’

Missguided is onder curatele geplaatst. Dat melden internationale media, waaronder The Guardian, BBC en SkyNews. Het Britse modebedrijf zat nog in een verkoopproces, maar kreeg tot nu toe geen toereikend bod van potentiële overnamepartijen. Gisteravond werden er bewindvoerders bij geroepen, afkomstig van adviseur Teneo.

Missguided zou tot gisteren nog in gesprek zijn geweest met online retailer Boohoo over een eventuele overname, maar deze vond niet op tijd doorgang. De zoektocht naar een overnamepartij gaat volgens de curatoren voorlopig wel door, zo meldt The Guardian. Bronnen zeiden tegen de krant dat er momenteel circa 140 banen bij het bedrijf op de tocht staan.

De website van Missguided is inmiddels uit de lucht gehaald. Volgens verschillende media nam Missguided maandagavond nog bestellingen aan, maar was onzeker of de distributiepartner van het bedrijf deze ook daadwerkelijk zou verwerken.

Schulden bij leveranciers lopen op, Missguided valt om

Missguided zou al een tijd moeite hebben aan de betalingsverplichtingen te voldoen, en aanzienlijke schulden uit hebben staan bij toeleveranciers. Een aantal overzeese leveranciers zouden al ‘maanden’ niet door Missguided zijn betaald. Twee fabriekseigenaars uit Leicester zeiden dat Missguided hen nog respectievelijk twee miljoen en 600 duizend pond schuldig is. Beide fabrikanten hebben als gevolg van de uitblijvende betalingen personeel moeten ontslaan, zo schrijft The Guardian.

Missguided werd in 2009 opgericht door Nitin Passi. Het online modemerk groeide aanvankelijk snel, maar vorig jaar pakten de wolken zich samen boven het bedrijf. Het had al een tijd last van oplopende concurrentie van bedrijven als Boohoo, Shein en About You. Intussen zorgden door de pandemie gehinderde toeleveringsketens en daarna de heropening van fysieke winkels en de inflatie voor een lastig handelsmilieu.

Afgelopen najaar werd het bedrijf al eens gered door investeringsmaatschappij Alteri. In april verliet Passi zijn post bij Missguided. Gelijktijdig werd bekend dat gezocht zou worden naar een nieuwe overnamepartner. Tot nu toe kwam het nog niet tot een deal. Of Boohoo nog altijd kandidaat is, is onduidelijk.