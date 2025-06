Mister Spex verlaagt omzetverwachting voor 2025 aanzienlijk

De Berlijnse brillenverkoper Mister Spex SE verwacht zijn omzetdoelstelling voor het lopende boekjaar niet te halen. Maandagavond verlaagde het bedrijf de prognose aanzienlijk.

Voor 2025 rekent het management nu op een omzetdaling van tien tot twintig procent. Eerder werd een daling van vijf tot tien procent verwacht. Als reden noemt het bedrijf de "tegenvallende omzetontwikkeling in het tweede kwartaal."

De brillenaanbieder gaf aan dat het in een ‘uitdagende’ marktomgeving de prijsverlagingen bewust beperkt heeft gehouden. "Voor aanvang van het zomerseizoen heeft een toegenomen kortingsactiviteit bij de concurrenten – met name in het segment zonnebrillen en vooral online – tot extra prijsdruk geleid," aldus een persbericht. "In lijn met de strategische koers van het transformatieprogramma SpexFocus heeft Mister Spex er bewust voor gekozen niet mee te doen aan deze trend."

De winstmargedoelstelling blijft ongewijzigd

Daardoor kon het bedrijf zijn jaarprognose voor de EBIT-marge handhaven. Deze ligt nog steeds op min 5 tot min 15 procent. Dit zou neerkomen op een ‘verbetering van circa 1,3 miljoen euro’, verklaart Mister Spex. Basis hiervoor is "de consequente uitvoering van het transformatieprogramma SpexFocus, dat gericht is op duurzame kostenbesparingen, een hogere operationele efficiëntie en winstgevendheid op lange termijn."

CEO Tobias Krauss bevestigt de principes van de ingezette heroriëntatie. "De aangepaste omzetprognose voor het boekjaar 2025 laat duidelijk zien dat de met SpexFocus ingezette strategische koerswijziging effect heeft – met name door de consequente focus op winstgevendheid", benadrukt hij in een verklaring. "Onze EBIT in slechts vijf maanden met circa zes miljoen euro verbeteren, is een duidelijk signaal. De focus op winstgevendheid, efficiëntie en klantwaarde was de juiste beslissing."