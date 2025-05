Mister Spex zet herstructurering voort en verbetert resultaat

Mister Spex SE heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar 2025 een omzetdaling moeten incasseren.

In het kwartaal dat eind maart afliep, daalden de opbrengsten met 13 procent ten opzichte van het jaar ervoor tot 44,7 miljoen euro, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerd kwartaalverslag. Dit verlies schrijft de brillenhandelaar toe aan de voortgezette implementatie van de "SpexFocus" -strategie. Onderdeel hiervan zijn een prijsherpositionering en de vermindering van kortingen. Ook winkelsluitingen en inefficiënte online marketing hebben hiertoe geleid.

In Duitsland boekte het bedrijf een omzetdaling van vijf procent ten opzichte van de eerste drie maanden van 2024. Daarmee kwam de omzet in de thuismarkt uit op 37,6 miljoen euro. In het buitenland daalde de omzet met 38 procent tot 7,2 miljoen euro.

Het gecorrigeerde resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (ebitda) lag op min 1,0 miljoen en verbeterde daarmee met 62 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2024 was dit nog min 2,7 miljoen euro.

“De resultaten van het eerste kwartaal van 2025 tonen tastbare eerste successen van onze transformatie”, zegt Tobias Krauss, algemeen directeur van Mister Spex. “We hebben vooruitgang geboekt bij het versterken van onze kostendiscipline en het verbeteren van onze productmarges. Tegelijkertijd zitten we nog midden in het transformatieproces, dat we consequent en met een duidelijke focus blijven stimuleren.”

Onder de streep was er een nettoverlies van 6,8 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was het nettoresultaat nog min 9,7 miljoen euro, een verschil van 30 procent.