Mkb-bedrijven boekten in 2021 meer omzet en winst vanwege steunmaatregelen

Nederlandse midden- en kleinbedrijven presteerden relatief goed in 2021. Gemiddeld steeg de omzet in deze sector met tien procent ten opzichte van een jaar eerder, en de winst met 38 procent, zo blijkt uit een rapport van SRA, een vereniging van 370 accountantskantoren die werken in en voor het mkb. Die positieve resultaten zijn het gevolg van de herstellende economie in combinatie met de overheidssteun die bedrijven kregen uitgekeerd, concludeert SRA.

Wat jaarcijfers betreft zijn er wel grote verschillen tussen branches. Zo groeide de de omzet van de industrie in 2021 met ruim twintig procent, terwijl de omzet van de detailhandel met 5,3 procent achterbleef bij het gemiddelde.

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het feit dat de cijfers van 2021 worden afgezet tegen die van 2020, het eerste jaar van de pandemie. De omzet van de horeca, bijvoorbeeld, steeg in 2021 met 11,4 procent, maar de sector kwam daarmee nog uit onder het niveau van pre-coronajaar 2019.

Het eigen vermogen van mkb-ondernemers steeg in totaal met bijna 17 procent, waar dat in 2020 nog 12 procent was. De toename van dat eigen vermogen heeft volgens SRA te maken met de winstgroei en met de overheidssteun, die de ondernemers extra liquiditeit opleverde.