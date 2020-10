MKB-Nederland: Regeldruk voor ondernemers moet omlaag

De regeldruk voor ondernemers is in deze kabinetsperiode met minstens 1,15 miljard euro per jaar gestegen, zo blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland. Regeldruk is een ander woord voor de administratieve lasten die komen kijken bij het voldoen aan de informatieverplichting die voortkomen uit wetten en regels van de overheid voor het bedrijfsleven. MKB Nederland roept het kabinet op om de regeldruk aan te pakken.

“Schrikbarend. En het zijn niet alleen gigantische kosten, het is ook de stapeling van steeds complexere regels die ondernemers de voet dwars zet,” aldus voorzitter van MKB Nederland, Jacco Vonhof, in een persbericht. “De aanpak van de regeldruk moet een prioriteit zijn voor het volgende kabinet: regels meten, verminderen en compenseren.”

MKB-Nederland heeft het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van aanhoudende klachten van ondernemers over het toenemend aantal (complexe) regels, aldus het bericht. Bij maar 40 procent van nieuwe wet- en regelgeving is de regeldruk berekend. Deze 40 procent zorgt dus al voor totale kosten van 1,15 miljard euro. “De werkelijke stijging is dus nog veel groter,” aldus Vonhof. Naar schatting van de voorzitter is zijn de kosten voor het mkb meer dan 20 miljard per jaar.

Concreet roept MKB-Nederland op dat bij een nieuwe regel ook een oude weg moet. Daarbij moet ook de regeldruk weer worden bijgehouden en wil MKB-Nederland ook een ‘waakhond’ die alles in de gaten houdt.