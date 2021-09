Mobiele technologie als motor voor transformatie van detailhandel na COVID

De mondiale pandemie heeft de detailhandel en de verwachtingen van de consument voorgoed veranderd. Naarmate het aantal gevaccineerde mensen stijgt en landen wereldwijd terugkeren naar een leven waarin persoonlijk contact tot op een zekere hoogte mogelijk is, keren consumenten terug naar de winkels. In veel landen zijn de bezoekersaantallen in de winkels ten opzichte van het voorgaande jaar gestegen; ook vergeleken met de gegevens van vóór de pandemie in 2019.

In dit nieuwe commerciële tijdperk maken retailers steeds meer gebruik van technologie om de consument bij hun customer journey in de winkels te ondersteunen.

Zo kunnen klanten wanneer ze weer in de winkel komen hun bestellingen ophalen bij daartoe aangewezen punten waarbij ze worden bediend door personeel met tablets. Of bestellingen worden opgehaald vanuit automatische kluizen die op afstand worden beheerd om de interactie tussen personeel en bezoekers te verminderen. Personeel biedt persoonlijke hulp bij het vinden van het juiste product of winkelend publiek wordt naar zelfbedienings kassa's geleid om de doorvoer in de winkel te verhogen. Steeds vaker wordt RFID (radio-frequency identification) gebruikt om unieke productervaringen te creëren of om de voorraad met grote nauwkeurigheid bij te houden. Dit is nodig om efficiënte Buy-Online-Pick-up-In-Store (BOPIS) handelingen te ondersteunen.

Steeds vaker richten retailers hun winkels in om óf een persoonlijke, warme winkelbeleving te bieden, óf men kiest voor efficiëntie en verwerkingscapaciteit door zelfbediening en automatisering. HP en Incisiv hielden een onderzoek onder meer dan 200 leidinggevenden in de detailhandel en de horeca. Hierin gaven de respondenten aan dat hun organisaties sinds de pandemie steeds meer een keuze maken tussen het bieden van beleving of gemak. En daar wordt bij het ontwerp van de winkelervaring gekozen voor het één of het ander.

Een van de technologieën die retailers helpt om zowel gemak als beleving te bieden, is het converteerbare kassasysteem ( Convertible Point of Sale Systems ).. Deze converteerbare verkoopsystemen bieden retailers de mogelijkheid een winkelarchitectuur rondom een vast verkooppunt te creëren waarbij mobiel kan worden betaald, bestellingen buiten kunnen worden afgehaald, binnen persoonlijk advies wordt geboden en de klant een persoonlijke service beleeft. En dankzij de converteerbare systemen kunnen medewerkers overal backoffice-taken zoals product ontvangst, voorraadbeheer en digitale taken uitvoeren.

Uit een onderzoek van VISA blijkt dat contactloos betalen overal in de VS, het VK, Duitsland en de meeste Europese landen sterk toeneemt. Converteerbare POS-oplossingen met geïntegreerde EMV-betaling maken het retailers mogelijk in te spelen op deze trend. Dit ondersteunt de visie die retailers al jaren hebben wat betreft mobiele betalingen. Met een all-in-one mobiel apparaat kunnen medewerkers klanten zowel bij de kassa als elders in de winkel, of zelfs buiten, bedienen zonder dat ze naar externe betaalapparaten of readers hoeven te zoeken.

Een converteerbaar POS-systeem biedt retailers de flexibiliteit van een vast en mobiel systeem in één waardoor er minder apparaten nodig zijn om de winkelactiviteiten te ondersteunen. In combinatie met een doordachte omnichannelstrategie helpt een converteerbaar POS-systeem retailers om winkelprocessen te optimaliseren en hun klanten zo een gepersonaliseerde, sublieme winkelervaring te bieden.