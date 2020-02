Moda Operandi haalt 100 miljoen dollar op voor uitbreiding en innovatie

Moda Operandi heeft een som van 100 miljoen dollar (omgerekend ca. 90 miljoen euro) aan investeringen ontvangen. De online retailer van luxemode wil zich daarmee gaan richten op klantenervaring, innovaties op het gebied van webshoptechnologie en data, evenals uitbreiding op het gebied van sieraden en interieur, zo stelt het in een persbericht. De investeringsronde werd geleid door New Enterprise Associates (NEA) en Apax Digital Fund.

“De afgelopen negen jaar heeft Moda de manier waarop mensen luxemode shoppen veranderd,” stelt Ganesh Srivats, CEO van het bedrijf, in het persbericht. “De investeringen maken het voor ons mogelijk om verder te bouwen op die innovatie en te investeren in de ervaring van klanten en ontwerpers, en om de beste kleding van de wereld naar zo veel mogelijk mensen te brengen.”

“We blijven onder de indruk van de kracht van Moda en zijn positie in de luxemarkt”, aldus Dan O'Keefe, Managing Partner van Apax Digital, in het persbericht. “Moda is bezig met het verbeteren van zijn technologische kwaliteiten als globaal platform en wordt geleid door een team van wereldklasse. We zetten de ondersteuning van hun uitbreiding graag voort.”

De nieuwe investeringsronde brengt het totale investeringskapitaal van Moda Operandi op 345 miljoen dollar (omgerekend ca. 312 miljoen euro).

Moda Operandi werd opgericht in 2010 door ondernemer Lauren Santo Domingo. Momenteel werkt Moda Operandi samen met ruim duizend merken en ontwerpers op het gebied van mode, sieraden en inrichting, en is het platform actief in 125 landen.