Mode-omzet en online omzet in augustus teruggelopen

Waar modewinkels in juli nog een flinke omzetplus in vergelijking met vorig jaar noteerden, liet augustus een ander beeld zien. Daarnaast ging de algehele online omzet van de detailhandel licht in de min, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de zojuist gepubliceerde gegevens blijkt dat kledingwinkels in augustus te maken hadden met een omzetmin van 6,4 procent in vergelijking met augustus 2021. Bij winkels in schoenen en lederwaren ging het om een afname van 8,9 procent. De enige categorie die in augustus een plus noteerden waren supermarkten. Drogisterijen en winkels in recreatie-artikelen.

De algehele detailhandel pluste met 1,7 procent, echter was het verkoopvolume wel 6 procent lager. De omzetgroei zit hem dus in de gestegen prijzen. De online omzet kwam in vergelijking met augustus 2021 0,4 procent lager uit.