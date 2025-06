Mode-uitgaven in Europa: Nederland en België scoren bovengemiddeld

Kleding en schoenen zijn een belangrijk onderdeel van de Europese detailhandel. Dat blijkt uit de studie "Purchasing Power for Retail Product Lines 2024" van het Duitse marktonderzoeksbureau GfK. In 25 onderzochte Europese landen gaven mensen in 2024 gemiddeld 772 euro per persoon uit aan kleding en schoenen. Samen vertegenwoordigt dit bijna 400 miljard euro aan bestedingspotentieel voor mode. Gemiddeld gaat 11,1 procent van alle detailhandelsuitgaven naar kleding en schoenen, maar achter dit gemiddelde gaan grote regionale verschillen schuil.

Nederland en België boven Europees gemiddelde

Nederland en België bevinden zich beide boven het Europese gemiddelde van 772 euro per persoon. In 2024 gaven Belgen gemiddeld 800 euro per persoon uit aan kleding en schoenen, terwijl Nederlanders met 883 euro per hoofd nog iets meer besteedden aan mode.

Luxemburgers geven het meeste uit, Spanjaarden het grootste aandeel van hun budget

Luxemburgers besteden met gemiddeld 1.777 euro per persoon per jaar het meeste aan mode. Toch vormt dit bedrag niet het grootste aandeel binnen hun totale bestedingspatroon. Volgens Filip Vojtech, retailexpert bij de Geomarketing-afdeling van NIQ-GfK, staat Luxemburg in verhouding op de derde plaats. “Vergeleken met andere Europese landen geven Luxemburgers absoluut gezien het meeste geld uit aan mode. Maar kijken we naar het aandeel van mode in de totale retailuitgaven, dan staan ze met 14,3 procent op plek drie,” aldus Vojtech.

Spanje staat in dat opzicht bovenaan: 14,8 procent van de totale retailbestedingen gaat daar naar kleding en schoenen. Het Verenigd Koninkrijk volgt met 14,4 procent. Aan de andere kant van het spectrum staat Finland, waar mode slechts 5 procent van de totale detailhandelsuitgaven vertegenwoordigt. Ook Roemenië scoort laag: inwoners geven gemiddeld slechts 375 euro per persoon per jaar uit aan mode.

Stedelingen geven meer uit aan mode

De studie laat zien dat er binnen landen grote regionale verschillen bestaan. Zo geven inwoners van de Roemeense hoofdstad Boekarest bijna drie keer zoveel uit aan kleding als bewoners van Giurgiu, een district ten zuiden van de hoofdstad. Dit patroon is terug te zien in meerdere landen: stedelijke gebieden, met name hoofdsteden, kennen doorgaans een hogere koopkracht voor mode. Dit geldt onder andere voor Frankrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen.

In Italië ligt de modebesteding in Rome al boven het gemiddelde, maar Milaan steekt er met kop en schouders bovenuit. Milanezen geven ruim 30 procent meer uit aan kleding dan het Italiaanse gemiddelde. Ook in Spanje is Madrid bovengemiddeld, maar de echte modehotspots zijn de Baskische provincies Gipuzkoa en Bizkaia aan de Atlantische kust.

Niet elke hoofdstad scoort hoog als het gaat om koopkracht voor mode. Zo geven mensen in Berlijn minder uit aan kleding en schoenen dan gemiddeld in Duitsland (gemiddeld 547 euro per hoofd). De sterkste koopkracht voor modeproducten bevindt zich juist in de regio’s rond München en ook in Hamburg.