‘Modebedrijf Kontoor Brands wil verhuizen van België naar Zwitserland’

Het Europese hoofdkantoor van Kontoor Brands, het moederbedrijf van merken Wrangler en Lee, wil verhuizen. Dit melden meerdere media op basis van berichtgeving van nieuwsbureau Belga. Het kantoor zou verhuizen van Antwerpen en Sint-Niklaas naar Zwitserland.

De directie heeft dit aangekondigd tijdens de ondernemingsraad van het bedrijf, aldus Belga. De verhuizing zou kunnen leiden tot het ontslag van 113 werknemers die werkzaam in de Belgische kantoren. Waar mogelijk zullen relocatiemogelijkheden worden aangeboden aan de betrokken werknemers.

Er zullen wel verschillende ‘ondersteunende diensten’ behouden worden in de regio Antwerpen. Hierbij moet gedacht worden aan financiën, boekhouding, operationele activiteiten, supply chain en IT. De verhuizing moet naar verluidt in de zomer plaatsvinden.