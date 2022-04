Modegroep Puig behaalt omzetplus van 68 procent in boekjaar 2021

Modegroep Puig heeft het boekjaar 2021 met een flinke omzetgroei afgesloten, zo blijkt uit het financiële jaarverslag. Niet alleen lag de omzet 68 procent hoger dan 2020, de omzet van ruim 2,8 miljard euro betekende ook een groei van 27 in vergelijking met het pre-pandemie niveau van 2019.

Puig schreef in het boekjaar 2021 ook weer zwarte cijfers. Het bedrijf boog het verlies van 70 miljoen euro in 2020 om naar een winst van 234 miljoen euro in 2021. “Deze resultaten laten zien dat Puig de tijdelijke impact van de pandemie is overstegen,” aldus het persbericht.

Puig is actief in de beauty en mode-markt. Het bedrijf is onder andere het moederbedrijf van Paco Rabanne, Carolina Herrera, Nina Ricci, Jean Paul Gaultier en Dries van Noten. Puig licht in het financiële verslag Dries van Noten uit. “Het is het waard om de veerkracht van Dries van Noten in het zonnetje te zetten, het merk behield het niveau van 2019 ondanks de crisis.”

Het bedrijf voorspelt dat het dit boekjaar, het boekjaar 2022, een omzet zal behalen dat boven de 3 miljard euro ligt. Dit zou betekenen dat ze deze omzetgrens een jaar eerder overschrijven dan het doel was in het strategische plan.