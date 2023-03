Modegroep Puig boekt recordomzet in financieel jaar 2022

De Spaanse mode- en beautygroep Puig, het moederbedrijf van onder meer Dries van Noten, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Paco Rabanne, behaalt een omzet van 3,6 miljoen euro. De omzet ligt 40 procent boven het niveau van boekjaar 2021 en is tevens een recordomzet.

Naast een recordomzet noteert het een nettowinst van 400 miljoen euro. Dat komt neer op een stijging van 71 procent in vergelijking met een jaar eerder. Deze resultaten werden aangedreven door goede opbrengsten binnen de eigen merken doordat consumenten meer uitgaven dan een jaar eerder.

Met deze resultaten overtreft Puig zijn drie-jaren-plan. De modegroep wil namelijk 4,5 miljard euro omzet halen in boekjaar 2025, waarbij de eerste mijlpaal in financieel jaar 2023 behaald moest worden: 3 miljard euro. “Dit resultaat zet ons in een sterke positie om het doel van 4,5 miljard euro omzet te behalen in 2025”, schrijft het modebedrijf. De doelstellingen worden niet verhoogt.

Modegroep Puig passeert omzetgrens van 3 miljard euro

Geografisch gezien groeit Puig het meest in Amerika. Daar wordt voor de eerste keer de grens van één miljard euro omzet aangetikt. Met een omzetgroei van 56 procent komt de omzet neer op 1,3 miljard euro. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika wordt nog steeds de meeste omzet gegenereerd, namelijk 1,9 miljard euro. In Azië zet Puig 248 miljoen euro om.

Wat betreft de verschillende markten waar Puig actief is, licht het bedrijf de groei van zijn parfum- en make-uplijnen uit. Het marktaandeel in het parfumsegment steeg met tien procent wereldwijd. Alle parfumlijnen behaalde ‘uitstekende resultaten’, schrijft Puig. Daarnaast lanceerde Dries van Noten zijn eerste parfumlijn van tien gendergebonden geuren in hervulbare flacons. In de categorie make-up zag het een omzetstijging van 52 procent. Het modesegment groeit mee in de lijn van het bedrijf, aldus Puig.

Het modebedrijf voorspelde in boekjaar 2021 al dat het de omzetgrens van 3 miljard euro zou behalen in financieel jaar 2022. Voor het komende boekjaar voorspelt het bedrijf verder te groeien, maar doet het geen uitspraken over een verwachte omzet.