Modegroep Puig neemt meerderheidsaandeel in Colombiaans beautymerk Loto del Sur

De Spaanse mode- en beautygroep Puig, moederbedrijf van onder meer Dries van Noten, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci en Paco Rabanne, heeft een meerderheidsaandeel gekocht in het Colombiaanse beautymerk Loto del Sur, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Het bedrag van de transactie wordt in het bericht niet vermeld.

Sinds maart 2019 had Puig al een minderheidsaandeel in Loto del Sur, dat natuurlijke cosmetica maakt van lokale plantaardige materialen. Het merk heeft volgens Puig ‘veel groeipotentieel’. Puig wil deze verder ondersteunen en het merk met name internationaal aan de man brengen. Winkels in Spanje en Noord-Amerika staan alvast gepland.

Johana Sanint, die het label in 1999 oprichtte, zal Loto del Sur blijven leiden. Volgens Puig kunnen verder geen veranderingen worden verwacht wat het businessmodel van het bedrijf betreft.