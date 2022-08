Modegroep Tapestry, Inc. behaalt omzetplus van 15 procent in boekjaar 2022

De Amerikaanse modegroep Tapestry, Inc. heeft in het boekjaar 2022 een omzetgroei van 15 procent geboekt, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep. Dankzij de stijging kwam de omzet neer op 6,7 miljard dollar, omgerekend 6,6 miljard euro.

Met de behaalde jaarresultaten streeft het bedrijf de resultaten van voor de pandemie, boekjaar 2019, met 11 procent op het gebied van omzet voorbij. Het netto inkomen van het boekjaar 2022 kwam uit op 856 miljoen dollar (845,6 miljoen euro), iets hoger dan de 834 miljoen dollar (823,9 miljoen euro) van het boekjaar 2021.

Tapestry, Inc. is het moederbedrijf van drie merken; Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Coach blijft de meeste omzet genereren en in het boekjaar 2020 kwam het neer op een omzet van 4,9 miljard dollar (4,8 miljard euro). Bij het merk steeg de omzet gedurende het jaar met 16 procent in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Kate Spade noteerde een omzetstijging van 20 procent jaar op jaar en een omzet van 1,4 miljard dollar (1,38 miljard euro). Bij Stuart Weitzman steeg de omzet met 12 procent jaar op jaar, maar ligt het als enige merk nog onder het niveau van 2019. In vergelijking met boekjaar 2019 ligt de omzet van het merk nog 18 procent achter. De omzet komt neer op 317,7 miljoen dollar (313,7 miljoen euro).

Online omzet modegroep Tapestry, Inc. verdriedubbeld sinds pandemie

Daarbij valt nog één cijfer op in het jaarverslag. De online omzet van de groep is inmiddels goed voor 30 procent van de totale omzet. De digitale omzet kwam in het boekjaar neer op 2 miljard dollar (1,97 miljard euro). De digitale omzet is verdriedubbeld in vergelijking met voor de pandemie.

Voor het huidige boekjaar, boekjaar 2023, verwacht het bedrijf een omzet van 6,9 miljard dollar. Omgerekend komt dit neer op 6,8 miljard euro. De omzet moet met ongeveer 3 tot 4 procent stijgen wil Tapestry, Inc. deze prognose behalen.