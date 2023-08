Modegroep Tapestry verbetert resultaten in FY23 ondanks ongunstige wisselkoersen

Amerikaanse groep Tapestry, Inc. heeft in het boekjaar 2023 de resultaten verbeterd ondanks de negatieve effecten van de wisselkoersen. Het is daarbij het laatste boekjaar waarbij er maar drie modemerken in het portfolio zitten, aangezien Tapestry vorige week de overname aankondigde van concurrent Capri Holdings Limited.

Tapestry, Inc. is het moederbedrijf van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Dankzij de deal met Capri Holdings Limited krijgt het daar Michael Kors, Jimmy Choo en Versace bij.

Nu is het echter nog niet zo ver. Met de drie eerste merken heeft het bedrijf een omzet van 6,66 miljard dollar (6,1 miljard euro) behaald. Bij gelijke wisselkoersen betekent dit een stijging van 3 procent in vergelijking met het voorgaande boekjaar. Bij Coach steeg de omzet met gelijke wisselkoersen licht, bij Kate Spade bleef de omzet gelijk. Alleen bij Stuart Weitzman werd een daling gerapporteerd.

Het netto inkomen kwam in het boekjaar neer op 936 miljoen dollar (859,7 miljoen euro).

Hoewel Tapestry, Inc. een definitieve overnameovereenkomst is aangegaan met Capri Holdings Limited, wordt in de voorspelling voor het volgende boekjaar nog geen rekening gehouden met de toevoeging van laatstgenoemde. De verwachting is ook onder de voorwaarden dat de waarde van de dollar stabiel blijft en niet verder versterkt, de inflatiedruk niet verslechtert en de Chinese markt verder herstelt. Voor het boekjaar 2024 verwacht Tapestry dan ook een omzet rond de 6,9 miljard dollar en een omzetstijging tussen de 3 en 4 procent.

Voor de overname van Capri Holdings Limited telt Tapestry, Inc. zo’n 7,7 miljard euro neer. Dit bedrag financiert het voornamelijk door middel van leningen. Door de samenkomen van de twee groepen ontstaat er nu één groep met Amerikaanse luxemerken. Deze groep zou goed moeten zijn voor een omzet van 10,8 miljard euro, zo bleek vorige week uit de aankondiging.