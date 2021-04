Modegroep Urban Outfitters, Inc. helpt textielrecycler Fabscrap met expansie

Urban Outfitters, Inc. en non-profit Fabscrap zijn een partnerschap aangegaan, zo meldt de modegroep in een persbericht. Urban Outfitters helpt Fabscrap met de expansie door een nieuwe fysieke locatie in Philadelphia te faciliteren voor de organisatie en voorziet de nonprofit van nieuw kapitaal.

Hoeveel geld de modegroep precies beschikbaar stelt Fabscrap, wordt niet genoemd in het persbericht. Fabscrap is een non-profit organisatie die een systeem heeft ontwikkeld om zoveel mogelijk textiel te hergebruiken en recyclen. De twee partijen kennen elkaar sinds 2019. Op dat moment werkt de modegroep samen met de recycler om textielafval van de brei-, sample- en patroonmaak ruimtes te recyclen.

“We zijn erg enthousiast over de partnerschap met Fabscrap als onderdeel van onze volgende stap in onze duurzaamheids reis,” aldus Frank Conforti, co-president en COO van de modegroep, in het persbericht. “Philadelphia is de perfecte locatie om naar uit te breiden vanwege de vraag naar hun diensten en de vele connecties met ontwerp en kunst universiteiten en nonprofits in de regio. We geloven dat deze uitbreiding een infrastructuur oplossing zal zijn voor Fabscrap en onze gemeenschap.”