Modehuis Pierre Cardin hangt boete boven het hoofd

Frans merk Pierre Cardin en Duitse licentiehouder Ahlers riskeren een boete van de Europese Commissie. Uit een voorlopig onderzoek van de commissie blijkt dat de twee bedrijven mogelijk de concurrentie-regels van de EU hebben overtreden, zo wordt gemeld in een statement.

De Europese Commissie uit zorgen dat Pierre Cardin en Ahlers ruim een decennium diverse anti-concurrentie overeenkomsten hebben getekend en gezamenlijk de verkoop van andere Pierre Cardin gelicenseerden hebben beperkt zowel online als offline. Worden Pierre Cardin en Ahlers inderdaad schuldig bevonden aan het overtreden van de concurrentie-regels van de Europese Commissie, dan kan de partijen een geldboete worden opgelegd tot maximaal 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Het is echter niet duidelijk wanneer het onderzoek naar verwachting afgerond zal worden.

“Consumenten in de EU moeten de beste deals kunnen vinden. We zijn bang dat de licentie en distributie-praktijken van Pierre Cardin en Ahlers, de grootste licentiehouder, hebben voorkomen dat consumenten voordeel konden behalen uit lagere prijzen en meer keuze uit kleding,” aldus Margrethe Vestager, van de Europese Commissie, in het bericht.