Modeketen Norah is klaar voor hernieuwde start in België: “We willen de beste worden, niet de grootste”

De volgende fase voor Nederlandse modeketen Norah breekt aan. Het bedrijf is klaar om zijn activiteiten in België uit te breiden, te beginnen met zo’n 25 winkels in Vlaanderen, zo vertelt CEO Han Stark telefonisch aan FashionUnited.

Sterk vertelde in 2023 na te denken over internationale expansie als alles op een rijtje is gezet in Norah’s thuismarkt, Nederland. Die tijd is aangebroken. Norah telt nog steeds twee winkels in België, maar daar komt verandering in. Sterk kijkt samen met retailpartner, Retail Point, naar steden met potentie. De focus ligt daarbij op Vlaanderen. “We willen Norah vestigen in ‘kleinere winkelsteden’, zoals Mechelen, Leuven en Hasselt. De ambitie is om Norah te vestigen in overdekte winkelcentra, daar komt de modeketen het beste tot zijn recht. Voor nu is het doel om 25 winkels te openen in Vlaanderen.”

Om een internationale expansie tot een succes te maken, moet uitgebreid naar de formule worden gekeken, vertelt Sterk. “We kunnen de formule van Norah in Nederland niet kopiëren en plakken naar België. De Belgische klant koopt anders in.” Zo worden kledingstukken met bloemenprints en patronen minder goed verkocht. “Het moet minder expliciet. De Belgische klant houdt van ingetogen chique, tijdloze en Zuid-Europese mode. Dat is iets anders dan de Nederlandse klant die wat meer naar Scandinavische stijlen kijkt.” Bovendien heeft de Belgische klant meer traditionele kleedmomenten waar Sterk op in wil spelen. Het is goed om te vermelden dat Norah’s concept onveranderd blijft. “We bieden nog steeds damesmode aan tot en met maat 48 en we hebben iedere week nieuwe items.” Ook het prijsniveau blijft ongewijzigd in het lage-middensegment.

Naast een aangepaste collectie, maakt Sterk het winkelconcept Vlaams-proof. “Onze zuiderburen spreken dan wel dezelfde taal, maar dat betekent niet dat de Nederlandse communicatie op de visuals ook voor Vlamingen werkt. Nederlanders zijn eenmaal wat directer. Om het Belgische winkelconcept volledig aan te sluiten bij de klant, heb ik hulp van een Belgisch team ingeschakeld. We willen de expansie in België zo goed mogelijk aanpakken.”

Sterk heeft uiteindelijk het doel om ‘hét body-positivity-modemerk voor Vlaamse dames’ te worden in het middensegment. “We willen herkenbaar zijn in de winkelstraten en top of mind worden onder de Belgische vrouw. Kortom, we willen de beste worden, niet de grootste.”