Modemarktplaats Secret Sales benoemt Leon Shepherd als nieuwe CTO

Modemarktplaats Secret Sales benoemt Leon Shepherd als nieuwe Chief Technology Officer, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De benoeming komt op hetzelfde moment dat de online marktplaats aan het voorbereiden is op een ‘zware investering in techniek', aldus het persbericht.

Shepherd verlaat zijn baan bij Ted Baker om zich bij Secret Sales te voegen. Daar was hij Chief Information Officer en Digital Strategy Director. In zijn nieuwe rol als CTO zal hij verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van de geïntegreerde technologie van het bedrijf.

In mei kondigde Secret Sales aan 10 miljoen pond (11,3 miljoen euro) aan vers kapitaal binnen te hebben gehaald in een financieringsronde. Het bedrag wil het platform inzetten om zich uit te breiden in Europa.

Secret Sales is opgericht in Groot-Brittannië en biedt mode-items tegen prijzen met korting aan. Aan het platform kunnen merken en retailers hun voorraadsysteem koppelen om overgebleven voorraden van voorgaande seizoenen rechtstreeks aan klanten te verkopen.