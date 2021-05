Modemarktplaats Vinted maakt stap naar Canada

Platform voor tweedehands mode Vinted gaat de oceaan over. Het van oorsprong Litouwse bedrijf maakt deze stap na de recente kapitaalinjectie van 250 miljoen euro, zo blijkt uit het persbericht. Canada is de veertiende markt waarin Vinted actief is.

De uitbreiding naar Canada ondersteunt de ambitie van Vinted om tweedehands kleding een eerste keuze te maken wereldwijd. Vinted omschrijft de expansie naar het land als een keerpunt voor het bedrijf. “We hebben de afgelopen jaren onze aanwezigheid in Europa versterkt maar onze missie is altijd geweest om tweedehandsmode te promoten wereldwijd. Dat houdt ook in dat we deze kans moeten bieden aan mensen buiten Europa omdat we nu het gevoel hebben een sterke propositie te hebben die past bij meerdere markten. De expansie naar canada brengt ons een stap verder,” aldus Vinted CEO Thomas Plantenga, in het persbericht.

Vinted deed al onderzoek naar de Canadese markt waaruit blijkt dat een derde van Canadezen al eens tweedehands mode items hebben gekocht en meer dan de helft van de respondenten die dit nog niet hadden gedaan geeft aan te overwegen tweedehands mode te kopen of verkopen online. “We weten dat Canadezen in toenemende mate geïnteresseerd zijn in circulaire economie of overwegen te handelen in tweedehands kleding de komende maanden en daarmee hun mode voetafdruk te verminderen,” aldus Plantenga in het bericht. “We zien ook dat de motivatie om pre-owned mode te kopen en verkopen gelijk zijn aan onze Europese markten, dus we zijn zeker over de voordelen en het gemak die Vinted zal bieden.”

Vinted groeit de afgelopen jaren flink door in Europa. Het bedrijf begon in 2008 als marktplaats voor kleding in Litouwen, maar is met de uitbreiding naar Canada in veertien landen wereldwijd actief. Vinted wordt inmiddels gewaardeerd op meer dan een miljard euro. In oktober 2020 nam het nog de Nederlandse modemarktplaats United Wardrobe over.