Modemerk Baldessarini zal door Sincere Group gedistribueerd worden

De Nederlandse Sincere Group gaat de distributie van Baldessarini in de Benelux op zich nemen. Dit meldt het merk in een persbericht.

Sincere Group vertegenwoordigd al merken zoals Replay, Fourten, White Sand, B.D. Baggies en Circle. De collectie van Baldessarini zal vanaf januari 2020 te vinden zijn in de showroom van de Sincere Group in Halfweg. “We zijn blij dat we zo’n professioneel team met zoveel ervaring nu bij ons hebben voor een belangrijke Europese markt,” aldus managing director van Baldessarini GmbH, Justo Javier Gallardo, in het persbericht. “WE verwachten een succesvolle en wederzijds verrijkende samenwerking.”

De Sincere Group is in 2016 opgericht door Michel van der Linden, Patrick Heus en Anoukh Quist. Alle drie hebben jaren aan ervaring in management posities bij internationale modebedrijven, aldus het persbericht.

Beeld: Baldessarini