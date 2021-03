Modemerk Bonita wil deze maand comeback maken

Het Duitse modemerk Bonita wil deze maand een frisse start maken, zo meldt Duits nieuwsbureau DPA. Het bedrijf wil een einde maken aan de insolventieprocedure die het vorig jaar is gestart. De plannen die het merk heeft ingediend in verband met de insolventieprocedure zijn door de rechtbank in Hamburg goedgekeurd, waardoor de laatste stap in het herstructureringsproces is genomen en het bedrijf veilig is gesteld, aldus DPA.

Bonita GmbH startte in 2020 een insolventieprocedure en in november van het jaar werd aangekondigd dat het bedrijf overgenomen zou worden door een groep investeerders. De groep wordt geleid door de managing director van het merk, Karsten Oberheide. Hij zal ook na de afronding van de insolventieprocedure managing director blijven, aldus DPA.

Voor de overname door de groep investeerders, was Bonita het zorgenkind van de Duitse Tom Tailor Group. De groep zette in 2018 al een herstructurering en herpositionering in gang bij het merk. De nieuwe eigenaren meldden vorig jaar al dat het gros van de Bonita-winkels op zal blijven, maar dat het bedrijf winkels zal sluiten die op de lange termijn niet winstgevend zijn. Op dat moment had Bonita 450 filialen verspreid over Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux. Bij het bedrijf waren toen 1800 mensen werkzaam.