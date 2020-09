‘Modemerk Haider Ackermann boekt megaverlies’

Het Franse modemerk Haider Ackermann draait een ‘megaverlies’, aldus eigenaar van het merk Anne Chapelle in een interview met De Tijd. Een paar maanden geleden was er nog sprake over een mogelijke verkoop van het merk, maar daar is nog geen akkoord over bereikt, aldus de eigenaar in het interview.

Chapelle geeft aan dat de inkomsten bij het bedrijf gehalveerd zijn, onder meer omdat diverse grote klanten van het merk failliet zijn gegaan. “Dat kan je niet zomaar rechttrekken,” aldus Chapelle.

Op het moment lopen nog diverse gesprekken over een verkoop van Haider Ackermann. “Er lopen nog andere gesprekken, maar je moet iemand vinden die als het ware in een start-up wil investeren, die wil wroeten om opnieuw te beginnen.”

Het modehuis Haider Ackermann, van de gelijknamige Colombiaans-Franse ontwerper, is in 20002 opgericht. Het merk staat bekend om de gedrapeerde silhouetten.