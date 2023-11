Modemerk Hul le Kes neemt sociaal atelier Studio 3 over

Nederlands modemerk Hul le Kes neemt verdere stappen in het verhaal van het bedrijf. Per 1 november neemt het modemerk het sociale atelier Studio 3 over. Studio 3 zal volledig fuseren met de Hul le Kes Recovery studio, zo is te lezen in een persbericht.

Eerder dit jaar nam Hul le kes al diverse medewerkers van Studio 3 in huis. Hul le Kes heeft zelf al een herstelatelier, Hul le Kes Recovery Studio, waarbij het bedrijf werkt met mensen met mentale en/of psychische problematiek. Daarnaast heeft het merk de Hul le Kes Manufacturing Studio (ook bekend als Studio Ryn) waarin het samenwerkt met het mbo onderwijs. Omdat de samenwerking met Studio 3 succesvol is gebleven, fuseert deze nu met de eigen recovery studio van Hul le Kes.

Door de fusie met Studio 3 kan Hul le Kes ook verder groeien en meer, circulaire, producten op de markt brengen. Het merk upcycled namelijk textiel en oude kledingstukken.