Modemerk Lerros deelt plannen voor 2024: Groeikansen in België, verhuizing naar Düsseldorf en kracht in Nederland

Modemerk Lerros blijft groeien en wil vooral op bestaande markten uitbreiden. Na een positief boekjaar wordt echter ook gemikt op geselecteerde nieuwe markten, zoals de VS. Managing Director Alex Ibakasap legt uit welke andere doelen de (nog steeds) in Neuss gevestigde herenkledingretailer, die naar Düsseldorf aan de andere kant van de Rijn verhuist, heeft en waarom het huidige succes van Bayer Leverkusen, de koplopers in de Bundesliga 1, ook goed is voor Lerros tijdens het huidige inkoopseizoen.

U en Lerros zijn voor dit inkoopseizoen van showroomlocatie veranderd…

We waren twaalf jaar lang in Düsseldorf in hal 29 en zitten nu in een tijdelijke showroom in Plange Mühle. Onze showroom en kantoor worden daar momenteel uitgebreid. Vanaf juli verhuizen we ook de hele administratie van Neuss naar Düsseldorf. Onze showroom bevindt zich dan in het hoofdkantoor in Plange Mühle.

Over verhuizen gesproken: hoe reageert u op het gebrek aan beurzen in Berlijn? Gaat u zich in de toekomst richten op internationale formules?

We gaan meestal naar de inkoopverenigingen - Katag en Unitex. De evenementen waren vorig jaar erg succesvol. We bereikten er meer nieuwe klanten dan het jaar daarvoor in Berlijn.

Gaan jullie je in de toekomst richten op internationale formats?

Tot een jaar geleden stonden we op de Modefabriek in Amsterdam, maar die richten zich nu alleen nog maar op damesmode. Dat was eigenlijk altijd een hele leuke beurs. De organisatie, de merken en de prijs-kwaliteitverhouding waren altijd geweldig.

Florence [noot van de redactie: locatie van de mannenmodebeurs Pitti Uomo] is helemaal niet ons speelveld en Kopenhagen [noot van de redactie: locatie van de modebeurs Ciff] is ook erg op vrouwenmode gericht. Ik zou heel blij zijn als er weer iets in Duitsland was, maar omdat we geen nieuwkomer of topmerk zijn, zijn we heel blij met de beurzen die door de inkoopverenigingen worden georganiseerd, omdat alle relevante detailhandelaren uit Duitsland daar vertegenwoordigd zijn.

Terug naar Düsseldorf. Hoe is het huidige inkoopseizoen verlopen?

In principe zijn de bestellingen tot nu toe zoals verwacht. Natuurlijk hebben de veranderingen bij Galeria [warenhuisgroep Galeria Karstadt Kaufhof, red.] ons erg bezig gehouden tijdens deze orderronde. Maar na een paar gesprekken hebben we er alle vertrouwen in dat de zaken zich in positieve zin zullen voortzetten. Over het geheel genomen hebben we een aanzienlijke stijging gepland ten opzichte van vorig jaar en net als in de afgelopen drie of vier seizoenen worden we beloond voor de goede prestaties op de verkoopvloer.

En hoe was de stemming onder inkopers?

De stemming is nog steeds positief, ook al is de algemene stemming onder inkopers wat bedrukt. De collectie is erg goed ontvangen, dus we zijn op dit moment erg tevreden en hebben tot nu toe geen onaangename verrassingen gehad. De jassencollectie, een belangrijk onderdeel van het seizoen, is ook goed ontvangen.

Heeft de warme herfst geen roet in het eten gegooid?

We hebben een heel goed jassenseizoen gehad. Ondanks alle verwachtingen begon het erg laat, maar het was erg succesvol. Met in-season en never-out-of-stock hebben we verschillende opties om jassen aan te vullen, zodat we het seizoen eindigden met bijna geen voorraad. We zijn nu erg enthousiast over jassen en groeien al bijna het vierde seizoen aanzienlijk in deze productgroep. Sommige van onze nieuwe klanten komen nu juist vanwege het jack bij ons.

Nadat de supply chain vorig jaar tot rust kwam, zijn er nu de eerste vertragingen door de situatie in het Suezkanaal. Hoe staan de zaken ervoor?

Het probleem heeft wel invloed op onze supply chain, maar we plannen onze leveringen altijd heel vroeg. Er zijn nog steeds een handvol relevante artikelen die tien dagen te laat komen, maar we hebben geen dramatische annuleringen of vertragingen van drie, vier of vijf weken.

Uit voorzorg plannen we ook met de leveranciers voor het herfst-/winterseizoen om de goederen nog eerder te versturen. Natuurlijk is iedereen ook bezig met het organiseren van de omleidingen en alleen dat duurt al twee weken langer. Dus natuurlijk houden we hier ook rekening mee voor de nieuwe leveringen. We verwachten echter niet dat dit tot de herfst/winter zal doorgaan. Er zijn al meer drastische maatregelen van verschillende overheden die hun krachten bundelen en hier actie tegen ondernemen.

Welke doelen heb je jezelf gesteld voor 2024?

We zijn de afgelopen twee of drie jaar weer sterk gegroeid en zitten nu ruim boven het niveau van voor de corona, wat ook onze richting is voor 2024. We hadden een zeer succesvol financieel jaar, willen internationaal blijven groeien en de witte vlekken vullen die we op ons verlanglijstje hebben staan.

Welke zijn dat?

Op dit moment behoren Oostenrijk en België tot de markten waar we verder willen groeien. We zijn daar al enige tijd vertegenwoordigd en hebben in sommige gevallen een eigen organisatie. Op dit moment voeren we ook de eerste gesprekken voor de Amerikaanse markt, waar we mogelijk met partners kunnen samenwerken. Maar ook op onze thuismarkt zijn er genoeg potentiële handelspartners waarmee we in zee willen gaan.

Welke markten zijn bijzonder sterk buiten de thuismarkt?

Na de thuismarkt is vooral Nederland sterk. We hebben daar onze eigen entiteit en zijn al zo'n 28 jaar zeer succesvol. Maar dan zijn er Oostenrijk, Zwitserland, België en Tsjechië. Dan zijn er nog enkele markten in de richting van Centraal-Europa en Oost-Europa die belangrijk voor ons zijn. Aan de andere kant zijn er ook markten in Europa die helemaal niet relevant zijn. Met name Scandinavië, Italië, Frankrijk en Griekenland spelen op dit moment geen rol.

Waarom zijn deze markten niet relevant voor jullie?

Omdat we ons willen concentreren op de bestaande markten en daar nog voldoende potentie zien voordat we nieuwe markten betreden. Vooral Frankrijk en Italië zijn nogal moeilijk voor ons qua trends, moderniteit en pasvorm. Dat past op dit moment niet bij ons en we zouden er veel meer energie in moeten steken en sommige stukken in de collectie specifieker voor deze richting moeten ontwikkelen.

Er zijn genoeg merken - ook uit Duitsland - die dit keer op keer hebben geprobeerd, maar geen succes hebben gehad. Het zou anders zijn als we ons nu zouden specialiseren in prêt-à-porter, dan zou het veel gemakkelijker zijn. Door hun aard hebben alle bedrijven in confectiekleding altijd een zeer hoog exportaandeel. Maar als je mainstream sportkleding of vrijetijdskleding maakt, is dat een veel grotere uitdaging.

In het verleden had Lerros ook andere concepten zoals de sublijn New in Town. Zou het denkbaar zijn om het portfolio weer uit te breiden?

In het algemeen kan ik me een tweede lijn voorstellen. Of het per se voor mannen moet zijn, valt nog te bezien. Maar als dat zo zou zijn, dan zou ik een andere kant opgaan dan wat er destijds met New in Town is gedaan. New in Town bestond maar heel kort en was niet helemaal doordacht omdat de positionering en het concurrentieklimaat niet zo duidelijk waren. Het product was goed, maar de distributie en het marktpotentieel moeten ook goed doordacht zijn voor een nieuwe lijn. Op dit moment ligt de focus echter op het hoofdmerk.

Hoe wilt u het merk Lerros verder versterken en bekender maken?

We investeren in business-to-business marketing, maar vooral in business-to-consumer, om de naamsbekendheid te vergroten - sociale media, advertenties in doelgroepgerichte tijdschriften, in alle vormen van sportgerelateerde gebieden.

Op dit moment zijn we ook sponsor van Bayer Leverkusen en het ziet ernaar uit dat zij ook Duits kampioen worden en zeer succesvol zijn op Europees niveau. We hebben dus niet gekozen voor een tweederangs team, maar voor een zeer succesvol team om ons verder te profileren. Natuurlijk is dat ook een investering.