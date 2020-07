Modemerk Mara May maakt doorstart met Martens Fashion Group

Goed nieuws voor damesmodemerk Mara May: het Nederlandse label kan een doorstart maken. Nieuwe partner is de Martens Fashion Group, de holding boven onder meer de merken Ilse Jacobsen, Comma en Costa Marni. De eigenaar van Mara May, Hubert Heldring - van Schaijk, is heel enthousiast over de samenwerking, zo vertelt hij aan de telefoon. “De Martens Fashion Group is een grote speler in de markt, en een hele stabiele partij.”

In samenwerking met de Martens Fashion Group heeft Mara May zelfs al een volgende collectie kunnen realiseren. In augustus zal worden begonnen met de verkoop, zo bevestigt Heldring - van Schaijk. Het merk verkent met de collectie nieuw terrein: deze is jonger en modischer dan voorheen, en naast de katoenen en linnen breisels waar het merk bekend om staat zullen er ook blouses, tunieken en jurkjes komen, zo vertelt de eigenaar.

Met de Martens Fashion Group hoopt Mara May ook internationale expansie te realiseren. Momenteel wordt het merk verkocht bij circa tachtig winkels in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. De komende jaren moet het merk worden uitgerold naar andere Europese landen, te beginnen met Noord-Europa.

Mara May werd op 8 juli jl. failliet verklaard . “De laatste weken waren erg stressvol,” aldus Heldring - van Schaijk in een persbericht over de doorstart. “Maar ik ben heel dankbaar voor de warmte en steun die ik heb ontvangen van mijn klanten maar vooral ook het vertrouwen van MFG in mij én Mara May en hun snelle handelen. Ik kijk dan ook met veel optimisme naar de toekomst.”