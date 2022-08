Modemerk Reiss in handen van Next Plc

Het Britse Next Plc heeft een meerderheidsbelang verworven in het merk Reiss, zo onthult Drapers. De transactie vond al in april plaats, maar werd nu pas ontdekt door het mediaplatform.

Next heeft nu 51 procent van de aandelen van het merk in handen. In maart 2021 verwierf het al 25 procent van de aandelen van Reiss. Destijds meldde de groep dat het de optie had de aandelen te verhogen tot 51 procent - deze optie zou vervallen na juli 2022.

Bij Reiss verandert er niks aan de managementstrategie, zo meldt Drapers. Het behoudt onafhankelijkheid en een eigen directie. Het merk zal nog steeds geleid worden door CEO Christos Angelides en het creatieve team.