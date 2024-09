Modemerk Teder start crowdfunding: Collectie moet uitgroeien tot volmaakte garderobe

Modemerk Teder lanceerde begin dit jaar met twee wholesale-agenten in Parijs en Milaan. Nu, zo’n halfjaar later, wil Tosca Soraya Otten, ontwerper en bezieler van Teder, doorpakken. En daar is geld voor nodig. Dus, start Otten een crowdfunding via CrowdAboutNow. Ze wil het merk samen met anderen verder opbouwen en een community vormen. De ontwerpen worden immers uitgedacht voor vrouwen, door vrouwen. FashionUnited belt met Otten en vraagt naar haar plannen.

Otten begon ruim drie jaar geleden met het opbouwen van het modemerk. Vanuit een eigen behoefte, maar ook de intentie om verandering teweeg te brengen in de mode-industrie. Zo werkt Teder voor driekwart van de collectie met het concept van vloeiende maten, waarbij vijf maataanduidingen zijn ontstaan; van 0 tot en met 4. Deze hebben de traditionele matensysteem spannen van 2XS tot en met 2XL. Een maat 0 kan bijvoorbeeld gedragen worden door mensen in een traditionele Europese maat XS tot S. “Een vrouw fluctueert in haar leven op het gebied van maat, maar ook lichaamsvorm. Als de drager iets aankomt of afvalt, zal het item nog steeds passen”, vertelde ze eerder aan FashionUnited. De kledingstukken zijn flatterend, ongeacht de maat van de drager.

Naast het werken met vloeiende maten, werkt Otten ook aan het creëren van een community. Ze wil er zelf voor vrouwen zijn en dat vrouwen steun bij elkaar vinden, de relatie tussen vrouwen en kleding boosten en het zelfbeeld van de drager verbeteren; Teder is zacht voor het lichaam en voor de vrouw. “In een kokerrok je kind van de opvang halen is echt niet comfortabel”, lacht Otten als FashionUnited haar opbelt. “Teder begrijpt dat en ontwerpt vanuit comfort en beweging.”

Teder zoekt groeigeld middels crowdfunding

Om Teder te professionaliseren, wil Otten doorpakken en daar is geld voor nodig. “Een crowdfunding past volledig in het Teder-plaatje. Ik wil een community creëren en dat kan ik bereiken door een crowdfunding te starten. Ik hoop dat vrouwen op deze manier met elkaar in contact komen en dat ik met nieuwe vrouwen in contact kom”, vertelt ze. Otten wil graag van vrouwen horen wat ze in hun garderobe missen. “Het idee dat we onze garderobe blijven uitbreiden met onnodige stukken, wil ik tackelen door echt te luisteren naar wat vrouwen nodig hebben van hun kleding. Waar voelen ze zich goed in? En, wat hebben ze op de lange termijn nodig? Maar ook: Wat vinden ze mooi?”

Otten wil van haar collectie een volmaakte garderobe maken. Om dat te realiseren, heeft ze 50.000 euro nodig. “Ik heb nu een collectie, maar deze bevat bijvoorbeeld nog geen jassen”, legt ze uit. “Ik wil van mijn collectie een volmaakte garderobe maken waar vrouwen echt genoeg aan hebben, zodat we geen onnodige kleding kopen.” Met 100.000 euro kan Otten het merk naar een hoger niveau tillen en twee nieuwe agenten aannemen om het merk te introduceren bij de markten die het meest enthousiast reageren.

Teder heeft momenteel nog geen verkooppunten. Volgens Otten zijn veel retailers voorzichtig en gaan er veel pas met een nieuw merk in zee als deze drie seizoenen heeft meegedraaid op hoog niveau en met een actieve groep fans en volgers. “De sterkste reacties komen voornamelijk uit Korea, Japan en China. Daarnaast komt er een sterk geluid uit het Noorden. Denk aan Noorwegen en Denemarken, bijvoorbeeld.” Teder trekt ook de aandacht van winkels, zoals Le Bon Marché uit Frankrijk, Tuan Tuan uit Taiwan en Beyman uit Turkije. “Retailers durven weinig risico te nemen, dus moet je je eerst bewijzen in de markt. Daarbij letten ze op alle facetten - van sociale media tot aan de collectie - dus het hele plaatje moet kloppen, alvorens ze een order plaatsen. Je moet kwaliteit leveren en bekendheid opbouwen, dan kun je serieuze orders verwachten”, vertelt ze. Het is een proces, waarbij veel geduld, doorzettingsvermogen en creativiteit komt kijken. “Maar dat zullen veel ondernemers wel herkennen… Ik hoop dat deze crowdfunding mij een extra duwtje in de juiste richting zal geven.”

De crowdfunding moet Otten helpen een vrouwen-community te creëren, haar collectie uit te breiden tot een volmaakte garderobe en uiteindelijk de juiste retailpartners voor Teder te vinden. De crowdfunding loopt tot en met 2 oktober, waarbij ze hoopt zoveel mogelijk geld op te halen. Wie behoefte heeft aan een diepgaand gesprek over Teder, kan Otten altijd aan de mouw trekken, zo geeft ze mee. “Teder heeft haar community nodig om te groeien en dat willen we bereiken met deze crowdfunding. De volgende stap kan enkel worden gemaakt als mensen willen helpen. Grote dromen maak je waar samen met anderen.”