Vloeiende maten: Ontwerper Tosca wil met nieuw merk teder zijn voor de vrouw

Kleding is een krachtig hulpmiddel als het aankomt op het gemoed van de drager. Dit aspect wordt echter niet altijd meegenomen in het ontwerpproces van een collectie. Ontwerper Tosca Soraya Otten brengt daar met het merk Teder verandering in. Met haar nieuwe merk wil ze zacht zijn voor het lichaam en voor de vrouw. Dit doet ze mede door de introductie van vloeiende maten, maar ook door in te spelen op de relatie tussen kleding en het gevoel en zelfbeeld van de drager.

Het klassieke matensysteem in de mode is niet per se vriendelijk voor de vele lichaamsvormen die er zijn. Niet alleen kunnen kledingstukken op bepaalde plekken belemmerend zijn, maar het kan ook een negatief effect hebben op de drager wanneer deze niet goed past in een klassieke maat. Otten geeft aan dat ze zelf ging twijfelen of er iets mis was met haar als ze niet in een item in de winkel paste.

Vanuit een eigen behoefte, maar ook de intentie om een verandering teweeg te brengen in de mode-industrie, ging Otten aan de slag met een andere aanpak. Teder werkt voor driekwart van de collectie met het concept van vloeiende maten. Er zijn vijf maataanduidingen, van 0 tot en met 4, die in het traditionele matensysteem spannen van 2XS tot en met 2XL. Zo kan de Teder-maat 0 worden gedragen door mensen in een traditionele Europese maat 2XS tot S. “Een vrouw fluctueert in haar leven op het gebied van maat, maar ook lichaamsvorm. Als de drager iets aankomt of afvalt, zal het item nog steeds passen.” De kledingstukken zijn zo gemaakt dat ze flatterend blijven ongeacht de maat van de drager. Zo kan maat 0 gedragen worden door een vrouw met maat 2XS en een oversized look geven, terwijl datzelfde item ook goed staat wanneer het meer aangesloten is bij een maat S.

Het concept van vloeiende maten leunt op het anders plaatsen van naden en het draperen van de stoffen. “Ik laat de regels los. Veel patroonmakers werken op basis van de regels. Ik werk juist met een bepaalde vorm in mijn hoofd en het patroon ontstaat terwijl ik eraan werk. Ik wil dat in het ontwerp een vloeiendheid zit”, zo legt de ontwerper uit. “Ik heb bijvoorbeeld iets tegen zijnaden. Bij zijnaden krijg ik het gevoel van een washandje, het is heel plat. Voor mij klopt dat niet, dus ik laat de stof als het ware ‘de bocht om gaan’. Dan moet de naad dus op een plek komen die niet de zijkant is en waar net wat minder rondingen zijn.” Otten geeft aan dat je met respect voor het materiaal de vorm van een kledingstuk kunt vinden tijdens het maakproces.

Die eerste collectie is 29 stijlen groot. Deze stijlen zijn weer beschikbaar in verschillende kleuren en materialen. “De tweede collectie wordt nog een stapje groter. Een deel van de collectie is ook consistent, want dat zijn de essentials. Die blijven altijd, maar komen dan net in een andere kleur, of een ander materiaal terug. Door deze aanpak bouw ik de collectie steeds een beetje uit.” Prijzen beginnen vanaf 120 euro voor een jersey top en lopen tot en met 900 euro voor bijvoorbeeld een kimono jasje.

Otten is geen vreemde in de mode-industrie. Ze werkte voor diverse modebedrijven als ontwerper, doet werk als stylist en had al eerder het merk TOS Gallery. “TOS Gallery was mijn creatieve uitbarsting waarmee ik iets specifieks wilde zeggen. Door de jaren heen kwam ik er alleen achter dat ik was veranderd. Daarmee veranderde ook wat ik wil zeggen als ontwerper”, zo legt ze uit. “Ik heb nu een kindje en ik merkte dat mijn behoefte anders werd. Ik wil dat kleding iets voor mij betekent. Kleding doet veel met hoe ik mij voel over mezelf. Het is een maker of een kraker. Als ik iets paste in de winkel dat niet goed voelde, kreeg ik het gevoel dat er iets mis was met mij. Toen dacht ik: ‘Ik ben een ontwerper, ik kan zelf rekening houden met het feit dat veel lichamen anders zijn.’ Ik wil dat kleding iets positiefs doet. Zelf zoek ik in kleding een steun voor het dagelijks leven. Dus ik vroeg mij af in welke kleding ik mij op mijn gemak en goed vertegenwoordigd voelde. Uit dit gevoel is Teder voortgekomen.”

Teder zijn voor de drager uit zich niet alleen in de maatvoering, maar dringt door tot de materiaalkeuze en het kleurenpalet. De materialen zijn grotendeels natuurlijk en het is voor Otten van belang dat deze zacht zijn en fijn aanvoelen. “Er zal altijd veel katoen in de collecties zitten.” De kleuren die de ontwerper kiest, worden gekozen op basis van het gevoel dat Otten wil overbrengen. “Ik zoek daarin naar elementen uit de natuur en naar harmonie die je raakt, puur door het kleurenpalet”, zo vertelt ze. “De kleuren hebben een vriendelijkheid en een elegantie.”

Het merk gaat meteen de wholesale in. “Ik werk met twee agenten, een in Milaan en een in Parijs. Die agenten hebben klanten over de hele wereld en het voelt als een goede manier om af te tasten, maar ook om goede verkoopaantallen te krijgen.” Het merk lanceert binnenkort ook een eigen e-commerce kanaal en Otten ziet tevens een toekomst in het werken met pre-orders voor de eindklant. “Ik zoek naar manieren die het minste risico geven, waarbij dat wat gemaakt wordt ook al een klant heeft zodra het in productie gaat.” Daarom kiest Otten voor een combinatie van wholesale, e-commerce en pre-orders.

De droom voor Teder is om ‘een echt merk neer te zetten; een bedrijf’. “Mijn vorige merk was meer een conceptueel en creatief verhaal. Ik wilde meer gezien worden en het zat aan de kunst kant. Met Teder wil ik dat het iets toevoegt aan de industrie.” Otten geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat Teder iets positiefs doet voor vrouwen. “Dat ik kan laten zien hoe betekenisvol kleding in ons dagelijks leven is, zeker in de tijden waarin we nu leven, waarin visuele communicatie leidend is.” De kledingstukken van Teder moeten een steun zijn voor de drager tijdens kwetsbare momenten. Het zelfbeeld van vrouwen ligt namelijk al flink onder vuur in de maatschappij en media, zo vertelt Otten. “Ik wil dat vrouwen iets positiefs ervaren in mijn kleding. Het zou dan ook geweldig zijn als ik eens in een café in Parijs zit en opeens iemand voorbij loopt in Teder. Dat zou fantastisch zijn.”