Modemerk Twinset definitief verkocht aan Borletti Group en Quadrivio & Pambianco

Borletti Group en Quadrivio & Pambianco hebben via het private equity fonds Made in Italy Fund II honderd procent van de aandelen van Twinset overgenomen. Carlyle, het vorige private equity fonds dat Twinset sinds 2017 in handen had, is nu geen eigenaar meer. Het persbericht meldt een gelijke deelname van beide investeerders. Zij ondersteunen samen de toekomstige groei. Mede-investeerders zijn Narval Investimenti en de club deal van Ersel Banca Privata.

Groeiplan Twinset: versterking franchise en evolutie multimerkenkanaal

Narval Investimenti krijgt een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Twinset om de nieuwe groeikoers te begeleiden. Twinset, opgericht in Capri in 1990, realiseerde in 2024 een omzet van meer dan 200 miljoen euro, met een EBITDA van meer dan 30 miljoen euro. De meerderheid van de verkoop is direct aan de klant via het eigen winkelnetwerk en online. De rest van de omzet komt uit de groothandel.

“Twinset is een strategische investering. Deze versterkt niet alleen de portefeuille van het fonds, maar bevestigt ook ons vermogen om de beste merken op de markt te vinden en erin te investeren. Merken die zich onderscheiden door hun sterke identiteit en herkenbaarheid. Als team werken we aan hun groei en helpen we hen om internationaal concurrerend te worden. We geloven dat het ‘affordable luxury’ segment nu een onmisbare doelgroep is voor private equity spelers. We willen hierin blijven investeren, overtuigd van het grote potentieel en de rendementen voor onze investeerders", aldus Alessandro Binello, group CEO van Quadrivio Group en managing partner van Made in Italy Fund II.

Twinset heeft nu meer dan 150 verkooppunten, zowel eigen winkels als franchisewinkels. Het merk blijft zijn leidende positie in Italië, de belangrijkste markt, versterken en groeit gestaag in landen als Spanje, Duitsland en de Benelux. Deze vertegenwoordigen samen nu ongeveer twintig procent van de omzet.

Na de overname wordt de naamsbekendheid vergroot door investeringen in marketing en communicatie. De strategie is gericht op verdere versterking van het retailkanaal door te investeren in toplocaties die passen bij het merkimago en de ‘Twinset environment’. Belangrijke doelstellingen zijn ook significante investeringen in online om de groei te versnellen en dit kanaal te integreren in een echte digitale strategie.

Het groeiplan omvat ook de versterking van de franchise en een selectieve evolutie van het multimerkenkanaal. Dit stelt Twinset in staat aanwezig te zijn in de meest prestigieuze modewinkels, naast de meest toonaangevende namen in de luxewereld.

Geografisch gezien zet Twinset zijn internationale expansie voort, voornamelijk door de penetratie in bestaande Europese markten te vergroten, met een focus op Spanje, Frankrijk en Oost-Europa. Na consolidatie in Europa heeft het merk de potentie om uit te breiden naar landen zoals de Verenigde Staten en Azië.

“We stellen onze expertise in retail en mode beschikbaar om Twinset te begeleiden in zijn groeiproces. De huidige context van de luxemarkt maakt het ‘alternative luxury’ segment een gebied met een hoog groeipotentieel", aldus Maurizio Borletti, oprichter van Borletti Group.

“Ik ben erg blij dat Twinset wordt overgenomen door twee Italiaanse fondsen, Borletti en Quadrivio, die door hun ervaring onze sector goed kennen. Het is een geweldige kans voor het bedrijf om zijn identiteit verder te versterken en een steeds internationaler merk te worden", voegt Alessandro Varisco, CEO van Twinset, toe.

Twinset FW25 Credits: Launchmetrics/spotlight