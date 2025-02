Modemerken en next-gen materialen: Drie strategieën voor succesvolle implementatie

Een recent rapport, 'Scaling Next-Gen Materials in Fashion: An Executive Guide', laat zien dat innovatieve materialen naar verwachting in 2030 acht procent van de totale vezelmarkt zullen uitmaken, wat neerkomt op ongeveer 13 miljoen ton. Niet alle bedrijven hebben echter de middelen om deze materialen op grote schaal te implementeren. Daarom biedt het rapport drie belangrijke strategieën om de overgang naar next-gen materialen te versnellen, zo delen Fashion for Good en Boston Consulting Group (BCG) in een gezamenlijk persbericht.

De stap naar next-gen

Materialen vormen de kern van de mode-industrie. Ze zijn verantwoordelijk voor 92 procent van de totale uitstoot door winning, verwerking en productie. Daarnaast beslaan ze ongeveer 30 procent van de kostprijs van verkochte goederen. Next-gen materialen, innovatieve materialen van de nieuwe generatie duurzame, diervrije en milieuvriendelijke stoffen die geen plastic of synthetische bestanddelen bevatten, bieden een ethisch verantwoord alternatief voor traditionele textielsoorten en worden gebruikt in mode, interieur en andere toepassingen. Volgens Fashion for Good en BCG bieden deze materialen een kans om de ecologische impact van de mode-industrie drastisch te verminderen.

Momenteel maken deze materialen slechts één procent uit van de vezelmarkt. De groei naar acht procent is aanzienlijk. Het rapport onderstreept dat strategische adoptie leidt tot een kostenbesparing van vier procent over vijf jaar, vergeleken met het niet implementeren van deze innovaties. Het persbericht constateert echter dat niet alle merken de juiste richtlijnen hebben om deze overgang succesvol te maken.

Volgens Catharina Martinez-Pardo, Managing Director en partner bij BCG, biedt de transitie zowel uitdagingen als kansen. “Merken die nu actie ondernemen en deze materialen in hun strategie verankeren, hebben de voorsprong in de volgende modegeneratie.” BCG adviseert bedrijven en organisaties wereldwijd bij het aanpakken van uitdagingen en kansen. Sinds de oprichting in 1963 werkt BCG samen met klanten om transformatieve strategieën te ontwikkelen en duurzame concurrentievoordelen te behalen.

“Het opschalen van innovatieve materialen draait niet alleen om duurzaamheid, maar ook om relevant blijven in een veranderende markt,” zegt Sebastian Boger, wereldwijd leider van BCG’s Fashion & Luxury-sector. “Maar deze transitie gebeurt niet vanzelf – een gezamenlijke inspanning is essentieel.”

“De mode-industrie staat op een cruciaal moment. Next-gen materialen zijn niet langer een optie, maar een zakelijke noodzaak,” stelt Katrin Ley, Managing Director bij Fashion for Good. “De kans ligt er, maar vereist zowel individuele als collectieve actie om de adoptiecurve te doorbreken.”

Hoe zorgt de mode voor adoptie van next-gen materialen?

De grootschalige acceptatie van next-gen materialen wordt belemmerd door financiële, technische en operationele obstakels. Er zijn drie belangrijke strategieën die kunnen helpen om deze barrières te overwinnen.

Ten eerste speelt vraag een grote rol. Wanneer er een stabiele vraag is, wordt de markt gestimuleerd. Door vraag te combineren met financiering voor de transitie kunnen drempels voor adoptie verlaagd worden.

Ten tweede zorgt procesoptimalisatie en kostenbesparing in de toeleveringsketen ervoor dat materialen goedkoper worden en op grotere schaal geproduceerd kunnen worden, wat de adoptie vergemakkelijkt.

De laatste strategie is financiering. Gerichte financiering, die aansluit bij elke fase van het adoptieproces, zorgt voor duurzame groei en maakt opschaling mogelijk.

Om deze materialen succesvol te implementeren, moeten merken ze integreren in hun kernstrategieën en afstemmen op financiële doelen. Dit vereist een grondig begrip van de juiste materiaalmix, de toeleveringsketen en externe invloeden, zodat risico’s worden verminderd en kansen maximaal benut kunnen worden.

Ganni als koploper

Een voorbeeld van een merk dat een concurrentievoorsprong heeft is Ganni uit Denemarken. Een voorbeeld uit interview met FashionUnited Nicolaj Reffstrup, de mede-oprichter van Ganni. Het bedrijf heeft zichzelf ten doel gesteld om in dit jaar (2025) 5 procent van de omzet te halen uit circulaire bedrijfsmodellen. Het merk geeft de strategie om zijn CO2-voetafdruk met 50 procent te verminderen tegen 2027.

Ganni werkt nu samen met Ambercycle, een innovator op het gebied van circulair textiel uit Los Angeles. Het merk is onlangs een afnameovereenkomst aangegaan. 20 procent van zijn gebruik van nieuw polyester en gerecycled polyester uit flessen wordt vervangen door Ambercycle’s geregenereerde polyester, dat wordt geproduceerd uit afgedankte textiel. Beide bedrijven benadrukten in een persbericht van het belang van samenwerking voor een toekomst waar mode een minder vervuilend effect heeft op de planeet. "Deze samenwerking is essentieel voor het opschalen van circulaire materialen en het verminderen van de milieu-impact van de mode-industrie," deelde Nicolaj Reffstrup, oprichter van Ganni. Shay Sethi, medeoprichter en CEO van Ambercycle, voegde eraan toe: "Samenwerking is de sleutel tot het bouwen van een circulaire toekomst."