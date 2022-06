Modemerken Mulberry en Courrèges implementeren digitale ID's voor producten

De Britse lederwaren specialist Mulberry wil zijn producten uitrusten met Digitale ID's en ook Frans modehuis Courrèges werkt met dit middel. Mulberry brengt tegen 2025 digitale productinformatie naar al zijn lederwaren, vertelde algemeen directeur Thierry Andretta woensdag op de Global Fashion Summit in Kopenhagen. Hij maakte deel uit van het panelgesprek "Traceerbaarheid en transparantie voor systematische verandering", waarin ook EON-chef Natasha Franck aan deelnam.

Het Amerikaanse softwarebedrijf, dat zich richt op digitale ID's, helpt Mulberry bij de integratie van deze tool in zijn producten. De eerste stukken die met de digitale ID worden uitgerust zijn de Pre-Loved tassen, die afkomstig zijn van het circulaire economie programma "Mulberry Exchange".

Door haar producten met de digitale ID uit te rusten, zal Mulberry het gemakkelijker maken de producten te authenticeren en door te verkopen, aangezien alle relevante informatie zoals model, kleur en productielocatie zal worden opgeslagen. Klanten kunnen het label met hun mobiele telefoon scannen om toegang te krijgen tot de informatie en andere diensten die via de samenwerking tussen EON en Mulberry worden aangeboden. Aanvullende opties omvatten diensten zoals verificatie, reparatie en wederverkoop.

"Wij zijn er trots op voorwerpen te maken die lang meegaan, geliefd zijn en aan de volgende generatie worden doorgegeven," zei Andretta. "Via Digital ID kan Mulberry haar klanten meer transparantie bieden in de unieke levenscyclus van onze producten, diensten aanbieden zoals levenslange reparatie, terugkoop en doorverkoop, en ervoor zorgen dat elke tas meerdere levens kan hebben." De invoering van de eerste digitale ID's is al gepland voor deze maand.

Courrèges zet ook in op digitale ID

Nog voordat Andretta tijdens de lezing spreekt over de invoering van de digitale ID, is Adrien Da Maia een van de panelleden bij een lezing in Kopenhagen over detailhandel. De CEO van Courrèges heeft het ook over het gebruik van de digitale identiteitskaart. Net als Mulberry doet het Franse modehuis een beroep op EON als partner.

Toen hij twee jaar geleden bij Courrèges kwam, begon hij te netwerken met partners om het aspect van de ID-tags te vergemakkelijken, zegt Da Maia. Dit was om de wederverkoop te vergemakkelijken en meer gegevens beschikbaar te maken. Maar niet alleen wordt het proces voor de consument gemakkelijker gemaakt, ook de authenticatie en de klanttevredenheid van de wederverkoopplatforms zullen door een sneller proces worden verbeterd.

Da Maia zit aan tafel met Maximilian Bittner, CEO van Vestiaire Collective, wiens doorverkoopplatform de Courrèges-baas ziet als een potentiële partner voor deze stap in de digitalisering.

Bittner is er ook zeker van dat de digitale ID een goede oplossing is om tweedehands kleding gemakkelijker te verkopen. "In plaats van naar onze app te gaan en in te vullen welk materiaal, kleur, maat, model en submodel het product is, hoef je het in een ideale wereld alleen maar te scannen, het vult alles in en het wordt geüpload", zegt de CEO van het doorverkoopplatform.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.