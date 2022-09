‘Modemerken My Brand en In Gold We Trust speelden geen rol in vermoede drugshandel eigenaar’

Een volgend hoofdstuk in het verhaal van de vermoede drugshandel en witswaspraktijken van mode-ondernemer Domenico G. Tijdens de inleidende zitting tegen de ondernemer blijkt dat justitie tot de conclusie is gekomen dat de modemerken My Brand en In Gold We Trust geen rol hebben gespeeld in de vermoede drugshandel, zo meldt Het Parool.

Uit de zitting komt naar voren dat de modemerken dreigen kapot te gaan door de drugszaak. Grote afnemers van de merken zoals de Bijenkorf en Otrium trokken zich terug en ook een factoringmaatschappij staakte het zakendoen waardoor deals en de handel in winterkleding niet door kunnen gaan aldus het Parool. Bij My Brand en In Gold We Trust zijn 35 mensen werkzaam. Ook zij ondervinden de gevolgen van de zaak en het terugvallen van de activiteiten van beide merken.

Merken My Brand en In Gold We Trust 'gaan kapot' door drugszaak

In juni werd door het Openbaar Ministerie een persbericht naar buiten gebracht over arrestaties in verband met vermoede drugshandel en witwassen. Door de informatie in het persbericht kon het al snel teruggeleid worden aan Domenico G. en de modemerken waar hij betrokken bij is.

G. wordt ervan verdacht samen met anderen te hebben geïnvesteerd in een drugslijn met Ecuador. Zo zou er meermaals cocaïne zijn ingevoerd op diverse manieren. Bij de arrestatie van G. eerder dit jaar werd er een omgebouwd gasalarmpistool en 250.000 euro contant geld gevonden in zijn huis. Volgens justitie zou het geld zijn witgewassen.

Het modemerk My Brand werd in 2010 opgericht door Domenico G. en zijn broer Giuseppe. My Brand werd voornamelijk bekend door de shirts met 'veel bling bling'. De T-shirts nam grote modehuizen zoals Chanel en Yves Saint Laurent op de hak. Inmiddels is het merk uitgegroeid naar volwaardige collecties, nog steeds met veel 'bling bling'. Ten tijde van een interview met FashionUnited in 2015 had het merk twee winkels - één in Amsterdam, éen in het Colombiaanse Bogota - en 450 verkooppunten.