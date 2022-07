'Eigenaar Amsterdams kledingmerk My Brand aangehouden voor witwassen en drugshandel'

Eigenaar van het Amsterdamse kledingmerk My Brand Domenico G. is naar verluidt opgepakt voor witwassen en handel in verdovende middelen, zo meldt Het Parool vandaag. Hij meldde zich vorige week woensdag bij een politiebureau in Amsterdam nadat in juni zijn woning al is doorzocht.

Bij de doorzoeking van de woning in juni werd al 228.000 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen, aldus Het Parool. Ook werden een vuurwapen en luxegoederen gevonden. G. is afgelopen vrijdag al voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze heeft besloten dat de ondernemer veertien dagen vast blijft zitten. De recherche meldt tegen de krant dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten.

Eigenaar 'goedlopend Amsterdams kledingmerk' opgepakt op verdenking van witwassen en drugshandel

Waar het Parool aangeeft dat het om My Brand gaat en om Domenico G., staat op de website van het Openbaar Ministerie alleen dat het om een 'goedlopend Amsterdams kledingmerk' gaat. Wel worden de feiten genoemd dat de eigenaar 44 jaar oud is en de woning van de eigenaar zich in Purmerend bevindt.

Het merk werd in 2010 opgericht door Domenico G. en zijn broer Giuseppe. My Brand werd voornamelijk bekend door de shirts met 'veel bling bling'. De T-shirts nam grote modehuizen zoals Chanel en Yves Saint Laurent op de hak. Inmiddels is het merk uitgegroeid naar volwaardige collecties, nog steeds met veel 'bling bling'. Ten tijde van een interview met FashionUnited in 2015 had het merk twee winkels - één in Amsterdam, éen in het Colombiaanse Bogota - en 450 verkooppunten.