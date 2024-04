Modeondernemer Brunello Cucinelli steunt onderzoek naar nieuwe behandelingen voor ziekten

De Italiaanse modeondernemer Brunello Cucinelli steunt een samenwerkingsonderzoek naar innovatieve behandelingen voor ziekten. Dit laat Cucinelli weten in een persbericht. De nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt gesteund door zijn dochteronderneming Foro delle Arti.

Cucinelli zal met Tes Pharma en professor Roberto Pellicciari samenwerken aan Xgen. De overeenkomst heeft tot doel innovaties voor de behandeling van stofwisselingsziekten en kanker te bevorderen. ‘Wij zullen ons inspannen om samen ‘mooie dingen’ te doen, onder de vlag van menselijke duurzaamheid,’ aldus Cucinelli. Xgen Venture is gespecialiseerd in de medisch-wetenschappelijke sector en investeert in innovaties op het gebied van biotechnologie en medische technologie. Cucinelli deelt zijn enthousiasme over wetenschap in het persbericht:

‘Wetenschap is een nobele discipline. Het heeft de evolutie van de mensheid begeleid en de mens in het middelpunt geplaatst. Wetenschap heeft kennis omgezet in een vruchtbare voedingsbodem voor menselijke groei. Naar mijn mening is dit in lijn met de cultuur van zorgzaamheid die ons bedrijf in Solomeo altijd heeft geïnspireerd.’ De CEO van zijn gelijknamige modehuis voegt toe: ‘Dit is de reden waarom de samenwerking met Tes Pharma en professor Roberto Pellicciari, een bevriende wetenschapper, en met het prestigieuze bedrijf Xgen met Paolo Fundarò en Federica Draghi, voor mij een bron van grote trots is. Het [de samenwerking, red.] is de beste ethische garantie voor harmonie tussen professionaliteit en menselijkheid.’