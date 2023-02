Modeondernemer Martijn Rozenboom ziet geen levensvatbare optie in overname Jan Sikkes

Modeondernemer Martijn Rozenboom ging in onderhandeling met de curator over een mogelijke doorstart, maar ziet geen kansen meer, dat meldt een woordvoerder namens Rozenboom aan FashionUnited.

“We zijn in onderhandeling geweest met de curator. Nadat we ook met het personeel van Jan Sikkes gesprekken voerden, stelden we vast dat het geen levensvatbare optie is. Een overname is dan ook niet aan de orde. We stappen er niet in”, aldus de woordvoerder namens Rozenboom.

In december 2022 kwam nog naar buiten dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur bij een van Rozenboom’s overgenomen zaken: de failliete personeels bv’s van Miss Etam (ME Team B.V.). Uit een faillissementsverslag blijkt dat de curator is overgegaan tot dagvaarding van de bestuurder en de zes bestuurder-vennootschappen. De curator eiste 4,5 miljoen euro van Rozenboom. De modeondernemer zou de bedrijven op een dusdanige manier georganiseerd hebben dat alle kosten in vennootschappen achterbleven die omvielen, terwijl alle omzet werd verdiend in de bv’s die Rozenboom aanhield.

Jan Sikkes werd op 2 januari failliet verklaard, nadat de directie geen kansen meer zag om de onderneming winstgevend te krijgen. Al snel volgde het nieuws dat de curator de kans op een doorstart als ‘erg aanwezig’ omschreef.