Modeplatform Miinto neemt marktplaats voor tweedehands kleding The Vintage Bar over

Modeplatform Miinto heeft The Vintage Bar overgenomen, een online marktplaats voor tweedehands designerkleding, Dat blijkt uit een persbericht van het Deense bedrijf. Het overnamebedrag wordt in het persbericht niet genoemd.

Met de overname van The Vintage Bar vergroot Miinto het aandeel tweedehands kleding. Het bedrijf heeft sinds juni 2019 al een eigen sectie tweedehands kleding, maar wil het aandeel met de overname van The Vintage Bar vergroten tot een kwart van het aanbod tegen 2025. Momenteel is dat nog ongeveer vijf procent.

De twee bedrijven blijven afzonderlijk van elkaar opereren, maar delen straks wel een gemeenschappelijke backoffice, zodat in- en verkoopprocessen kunnen worden geoptimaliseerd. De producten van The Vintage Bar worden ook beschikbaar op Miinto, en Miinto zal leunen op het bestaande platform van The Vintage Bar om op den duur een eigen C2C-marktplaats te lanceren, zo is in het persbericht te lezen.

Miinto verkoopt op de webshop producten van ruim negenhonderd onafhankelijke retailers die bij het platform zijn aangesloten. Het bedrijf is actief in Denemarken, Zweden, Noorwegen, Nederland, België, Polen, Zwitserland en Italië.