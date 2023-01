Moderetailer Duetz en Adam haalt minimale doelbedrag binnen voor einde van 2022

Het familiebedrijf achter Duetz en Adam Brandstores haalt het minimale doelbedrag van de crowdfunding al binnen voor het begin van 2023. Op 30 december 2022 haalde het al ruim 450.000 euro binnen. Het minimale doelbedrag was 400.000 euro. Op het moment van schrijven staat de teller alweer op bijna 520.000 euro.

Duetz en Adam startte begin december 2022 een crowdfunding om ‘gas te kunnen geven naar de toekomst’. Het familiebedrijf wil investeren in technologie die de dienstverlening en service extra persoonlijk maken, zo is te lezen op de website van CrowdAboutNow. De moderetailer stelde een maximum van 800.000 euro. De crowdfunding sluit over 13 dagen.

Duetz telt vier herenmodezaken en één damesmodezaak. De moderetailer nam in 2017 achttien vestigingen en de webshop van Adam over. In beide winkels is de service en persoonlijke aandacht het geheim, volgens Pim Duetz, Chief Digital en E-commerce Officer. Duetz bevindt zich in het midden-hoog segment en verkoopt modemerken zoals Eduard Dressler, Eton, Gant, Jacob Cöhen, Mason’s, Ralph Lauren en UBR. Adam biedt modemerken zoals Gardeur, Fynch Hatton, Profuomo, State of Art, Tommy Hilfiger en Vanguard aan.