Modexpress en Circle of Trust: Partnership gebaseerd op persoonlijke aandacht en maatwerk oplossingen

Het succes van een modemerk wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de producten, maar ook door de logistieke processen die daarachter zitten. Voor Circle of Trust, het merk dat sinds 2005 bekendstaat om zijn denim en kleding voor mannen, vrouwen en kinderen, is de samenwerking met Modexpress een belangrijke pijler geweest in het realiseren van hun groeiambities. De relatie tussen het modemerk en de logistieke partner is er één die niet alleen door efficiëntie en snelheid wordt gekarakteriseerd, maar ook door een persoonlijke benadering en op maat gemaakte oplossingen die de basis vormen voor deze langdurige samenwerking.

Circle of Trust werd in het leven geroepen met een duidelijke visie: denim creëren met de perfecte balans tussen stijl, pasvorm en betaalbaarheid. Wat begon als een focus op jeans, heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een modebedrijf dat zich wereldwijd positioneert, met name in landen als Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk en Canada. Na jaren van succesvolle groei en een steeds grotere internationale uitstraling, werd het voor Circle of Trust essentieel om een logistieke partner te vinden die in staat was om hun snelgroeiende onderneming te ondersteunen. Die partner werd Modexpress. “Onze samenwerking bestaat al meer dan vijftien jaar. Wat ooit begon als een praktische oplossing, is nu uitgegroeid tot een hechte en langdurige relatie,” zegt Michella Houweling, Backoffice Manager bij Circle of Trust. Ze benadrukt dat de voordelen van de samenwerking duidelijk zijn: Modexpress biedt maatwerk en een persoonlijke aanpak, denkt altijd mee en past hun diensten aan naarmate de behoeften veranderen. Zo werd bijvoorbeeld B2C-verzending aan de samenwerking toegevoegd, iets wat in het begin niet aan de orde was. Ook het verzenden naar particulieren via platforms zoals Zalando, dat specifieke eisen stelt op het gebied van documenten en verpakkingen, werd succesvol geïmplementeerd.

Modexpress, opgericht in 1985 als specialist in het transporteren van hangende kleding, heeft zich door de jaren heen ontwikkeld als een full-service fashion expert. Het bedrijf heeft zich vanaf het begin gepositioneerd als een partner voor merken van verschillende formaten, zoals Circle of Trust, die profiteren van de persoonlijke benadering en op maat gemaakte oplossingen. “Modexpress is voor ons niet zomaar een dienstverlener; zij denken echt met ons mee,” legt Dylan Mulder van Circle of Trust uit. “Alles wordt afgestemd op onze specifieke behoeften, van de layout van de pakbonnen tot het kiezen van de juiste verzendpartners. Dit zorgt ervoor dat alles soepel verloopt en precies gebeurt zoals we het voor ogen hebben.” De samenwerking wordt ondersteund door de integratie van het ERP-systeem It's Perfect met de systemen van Modexpress, wat zorgt voor een naadloze logistieke keten – van voorraadbeheer en orderverwerking tot retourverwerking. Voor een modemerk als Circle of Trust is de snelheid en flexibiliteit van logistiek steeds bepalender voor succes. Door samen te werken met Modexpress is het merk deze uitdaging niet alleen aangegaan, maar heeft ze ook omarmd, waarbij snelle leveringen naar zowel B2B- als B2C-klanten gecombineerd worden met op maat gemaakte service. “Waar we vroeger een week op leveringen moesten wachten, kan het nu binnen één tot twee dagen,” vertelt Houweling. “Dankzij de geoptimaliseerde processen is de klantbeleving een stuk sneller geworden.”

Duurzaamheid is inmiddels een kernwaarde voor veel modebedrijven, en Circle of Trust vormt daarop geen uitzondering. Samen met Modexpress werkt het merk aan duurzamere logistieke processen – een uitdaging die niet altijd eenvoudig is, maar wel essentieel. Door in te zetten op herbruikbare verpakkingen en het verminderen van verpakkingsafval, laten de partners zien hoe zij duurzaamheid actief in de praktijk brengen. “We gebruiken bijvoorbeeld herbruikbare containers en recyclen zoveel mogelijk,” zegt Houweling. “Bij retouren zorgen we ervoor dat artikelen die in perfecte staat zijn, direct weer op voorraad worden geplaatst, zonder extra verpakking, wat de afvalberg flink verkleint.” De samenwerking tussen Circle of Trust en Modexpress blijft zich verder ontwikkelen. Terwijl het merk zijn vleugels spreidt naar nieuwe markten zoals Australië en Spanje, blijft Modexpress actief meedenken over logistieke oplossingen die de internationale groei ondersteunen. “Het is prettig dat we altijd kunnen rekenen op Modexpress, vooral in drukke tijden,” aldus Mulder. “Zelfs wanneer we tegen uitdagingen aanlopen, staan ze voor ons klaar. We hebben regelmatig contact, en in moeilijke periodes plannen we elke twee weken een gesprek om alles op koers te houden.” Deze open communicatie en flexibiliteit zijn de hoekstenen van het partnership. “De langdurige samenwerking tussen Modexpress en Circle of Trust is een prachtig voorbeeld van wat je kunt bereiken met maatwerk en een sterke relatie,” vertelt Pim van Rooij, Director E-Commerce bij Modexpress. “Door wederzijdse inzichten en investeringen in innovatieve technologieën groeien onze logistieke processen voortdurend mee met de behoeften van onze partners. Zo zorgt onze nieuwste compleet geautomatiseerde pocket sorter installatie voor snellere verwerking en 100 procent tracking van items voor e-commerce en omnichannel doeleinden. Deze aanpak stelt ons in staat om samen toekomstbestendig te blijven in de dynamische wereld van fashion fulfilment.”

Door de jaren heen heeft Modexpress een solide en langdurige samenwerking opgebouwd met merken zoals Circle of Trust. Deze relaties hebben het bedrijf in staat gesteld de logistieke processen continu te optimaliseren, nauw afgestemd op de specifieke wensen van haar klanten. Dankzij deze aanpak heeft Circle of Trust niet alleen zijn groeidoelen kunnen behalen, maar ook zijn merkidentiteit verder kunnen versterken. Modexpress ondersteunt merken om voorbereid te blijven op de toekomst, met een solide logistieke basis die samen groeien mogelijk maakt.

