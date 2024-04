Modexpress: Maatwerkoplossingen en een persoonlijke aanpak voor wereldwijde fashion fulfilment

Modemerken staan vandaag de dag voor ongekende uitdagingen omdat de industrie zich steeds sneller ontwikkelt, waardoor nieuwe complexiteiten ontstaan in logistiek en supply chain management. De vraag van de consument naar duurzaamheid, diversiteit en snelle beschikbaarheid, in combinatie met nieuwe wetgeving, zorgt voor meer druk op merken om kwalitatieve, trendgedreven en unieke producten sneller dan ooit te leveren. Daarom is het kiezen van de juiste fulfilment partner, zoals Modexpress, cruciaal om te gedijen in deze competitieve en veranderende omgeving.

Modexpress is in 1985 opgericht als hangende kledingtransporteur en is uitgegroeid tot een toonaangevende internationale logistieke dienstverlener voor de modebranche. Modexpress kent de uitdagingen van mode- en schoenenmerken en biedt maatwerkoplossingen voor de specifieke behoeften van deze merken. Met ervaring in het bedienen van vele modemerken is Modexpress klaar voor de evoluerende markt.

Credits: Modexpress

Oplossingen op maat voor elk mode- en schoenenmerk

Als één van de weinige bedrijven gespecialiseerd in mode- en schoenenlogistiek, biedt Modexpress vanuit zeven magazijnen in Nederland met meer dan 200.000 vierkante meter en een eigen transportnetwerk wereldwijde ondersteuning. De omnichannel-oplossingen van Modexpress integreren naadloos wholesale, retail en e-commerce diensten.

“Samen met onze klanten spelen we in op een continue veranderende markt en consument”, zegt Niek Fransen, CEO van Modexpress. “Door onze jarenlange ervaring in fashion, weten wij wat de specifieke logistieke behoeften en uitdagingen van fashionmerken in verschillende groeifasen zijn. Of het nu om een grote e-commerce speler gaat of een exclusief merk dat internationaal uitbreidt, met onze kennis voorzien wij voor elk van onze klanten een aanpak die is afgestemd op hun korte en lange termijn ambities.”

Met gepersonaliseerde diensten zoals speciaal transport naar de belangrijkste Europese steden, express-leveringsopties en diensten met toegevoegde waarde zoals re-conditionering, labeling en custom packaging, is Modexpress uniek gepositioneerd om zowel nationale als internationale modemerken te bedienen. Door de jaren heen heeft Modexpress hechte en duurzame relaties opgebouwd. Het bedrijf kan dagelijks tot 125.000 e-commerce items verwerken vanuit haar nieuwste magazijn in Helmond, Nederland, dat een extra opslagcapaciteit heeft tot vijf miljoen items. Het magazijn is in 2023 voltooid en kan worden aangepast aan seizoensgebonden eisen of marktschommelingen, waarbij sterk wordt ingezet op automatisering om de efficiëntie en precisie te vergroten.

Credits: Modexpress

Innovatie en efficiëntie in warehousing en logistiek

Modexpress loopt voorop met technologische innovatie in magazijnoplossingen. Bijvoorbeeld, de integratie van RFID-technologie heeft een revolutie teweeggebracht in voorraadbeheer door het bieden van nauwkeurige voorraadcontrole. Dit zorgt voor real-time tracking en beheer van voorraadniveaus en garandeert optimale efficiëntie en reactiesnelheid op vragen uit de markt. Modexpress’ expertise in ‘bonded warehouse services’ en douaneregelingen biedt internationale merken een naadloze logistieke ervaring binnen een uitgebreid douanekader.

“We zijn een internationale speler maar met de service en persoonlijke aanpak van een familiebedrijf”, aldus Fransen. “We werken vanuit een visie die uitgaat van een transparante en langdurige relatie. Onze fashion fulfilment dienstverlening moet een versterkende schakel zijn in de groei en het succes van onze klanten. Dit zien we bij het Nederlandse merk Profuomo dat ooit begon als dassenmerk en na uitbreiding van de collectie in 2012 bij Modexpress uitkwam. Vandaag de dag is Profuomo uitgegroeid tot een succesvol omnichannel herenmodemerk en mogen wij het volledige logistieke fulfilment proces verzorgen met onder andere warehousing, transport en re-conditionering. Wij zijn trots op dit soort samenwerkingen en het vertrouwen dat we krijgen.”

Niek Fransen, CEO Modexpress. Credits: Modexpress

Modexpress is in staat om in te spelen op de veranderende volumes en seizoenen van haar klanten en beheert hangende en gevouwen verpakte mode-items voor e-commerce door middel van haar geavanceerde pocket sorter technologie. Dit unieke systeem verwerkt en buffert beide soorten goederen efficiënt voor snelle verwerking, inclusief retouren, zodat ze klaar zijn voor onmiddellijke wederverkoop. Ontworpen voor het gelijktijdig verwerken van verschillende voorraadtypes, bespaart deze aanpak aanzienlijke tijd en middelen, vooral tijdens piekperiodes.

Een strategisch partnerschap voorbij logistiek met Modexpress

“Wij onderscheiden ons in de maatwerkoplossingen die we klanten bieden omdat geen merk hetzelfde is. Zo is het merk Theory bij ons gekomen in 2020 na Brexit. Naast het uit handen nemen van alle douane gerelateerde zaken, verzorgen wij het fulfilment proces voor ze in heel Europa. Levering van kleding in perfecte staat is ook voor deze klant een prioriteit, de helft van de collectie wordt door ons hangend vervoerd en opgeslagen voor efficiënte verwerking bij de luxe warenhuizen en eigen Theory winkels in Europa.”

Als strategische fulfilment partner die toegewijd is aan het succes van haar klanten, blinkt Modexpress uit in haar op maat gemaakte oplossingen, variërend van efficiënte omnichannel distributie vanuit één voorraad tot haar beveiligde bonded warehouses en de betrouwbaarheid van eigen transport. Deze sterke punten benadrukken Modexpress’ toewijding aan het beheersen van mode- en schoenenlogistiek door middel van innovatie, groei en duurzaamheid. Modexpress is klaar om met klanten en partners samen ambities waar te maken.

Ga voor meer informatie naar: Modexpress