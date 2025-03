Modexpress versterkt logistieke processen met pocket sorter technologie

De toekomst van fashion fulfilment draait steeds meer om innovatie en het vermogen om flexibel in te spelen op de dynamiek van de markt. Bij Modexpress begrijpen ze als geen ander dat stilstand geen optie is. Daarom zet het logistieke bedrijf, dat zich heeft gepositioneerd als de maatwerkpartner voor fashion fulfilment, met de nieuwste geautomatiseerde pocket sorter installatie opnieuw een innovatieve stap voorwaarts. Deze geavanceerde technologie tilt orderverwerking naar een hoger niveau: sneller, foutloos en met een naadloze integratie van verschillende processen en kanalen in één systeem. Een complexe modewereld vraagt om slimme oplossingen – Modexpress heeft ze in de pocket.

Met de pocket sorter heeft Modexpress de flexibiliteit om zowel hangende als platverpakte goederen in één gestroomlijnde, geautomatiseerde stroom te verwerken. Deze veelzijdigheid maakt de installatie niet alleen geschikt voor e-commerceleveringen, maar ook voor winkelbevoorrading. Het resultaat is een versnelling van het proces en een aanzienlijke verbetering van de efficiëntie. “Wat deze technologie bijzonder maakt, is de mogelijkheid om beide kanalen – e-commerce en fysieke retail – vanuit één oplossing te bedienen,” legt Jan van Vlokhoven, Chief Information Officer bij Modexpress, uit. “Dit biedt ons de flexibiliteit om zowel grote hoeveelheden e-commercebestellingen als kleinere winkelbevoorradingen snel en nauwkeurig te verwerken.”

pocket sorter baan Credits: Modexpress

Waar Modexpress in het verleden al gebruik maakte van mechanisatie voor e-commerce, biedt de pocket sorter veel meer. De installatie verwerkt grote batches van verschillende klanten, wat de workflow aanzienlijk vereenvoudigt. “Het systeem is sneller en efficiënter en helpt ons om de stijgende vraag in de mode-industrie het hoofd te bieden,” zegt Van Vlokhoven. Wat de pocket sorter zo effectief maakt, is de manier waarop het duizenden zakken (pockets) beheert die aan een railsysteem hangen. Elke zak bevat één product, dat vervolgens automatisch wordt gesorteerd naar de juiste bestelling. De voordelen voor klanten zijn direct zichtbaar: de pocket sorter maakt snellere doorlooptijden mogelijk, verhoogt de controle en biedt 100 procent traceerbaarheid van elk item, van opslag tot verzending. “We hebben de mogelijkheid om grote hoeveelheden bestellingen tegelijk te verwerken, inclusief orders voor meerdere klanten," zegt Dave van Alem, IT Manager bij Modexpress. “Dit biedt ons enorme flexibiliteit, zelfs tijdens drukke periodes.” Het systeem maakt het mogelijk om alles van de sorteerstap tot het inpakken en versturen te automatiseren, met minimale menselijke interventie. Dat bespaart tijd, reduceert de kans op fouten en verhoogt de klanttevredenheid.

Deze innovatie heeft niet alleen voordelen op operationeel vlak, maar biedt ook aanzienlijke duurzaamheidswinst. De manier waarop de pocket sorter de goederen verpakt en verzendt, minimaliseert het gebruik van verpakkingsmaterialen. “De inpakmachine zorgt ervoor dat we minder lucht in de dozen hebben, zodat carriers meer pakketjes tegelijk kunnen meenemen,” legt Van Vlokhoven uit. “Dit bespaart niet alleen kosten, maar verkleint ook de ecologische voetafdruk van Modexpress en onze klanten.” Door de efficiëntie in het gebruik van materialen kan Modexpress de verzendkosten verlagen, terwijl de impact op het milieu wordt geminimaliseerd.

Credits: Modexpress, Jan van Vlokhoven & Dave van Alem

De eerste klantreacties, waaronder die van het Nederlandse modemerk Circle of Trust, zijn positief. “Tijdens rondleidingen zien klanten direct de voordelen van de pocket sorter: een overzichtelijk, gecontroleerd proces met maximale transparantie,” vertelt Van Alem. De snelheid en precisie van het systeem versterken het vertrouwen in de kwaliteit van de verwerkte bestellingen. Sinds de implementatie in december 2024 verwerkt de pocket sorter tot 7.500 items per uur. “We willen meer klanten betrekken om de mechanisatie optimaal te benutten,” zegt Van Vlokhoven. “Daarnaast breiden we het pand uit met extra pickvloeren om de capaciteit verder te vergroten.” Deze innovatie is slechts een van de vele investeringen van Modexpress in geavanceerde technologieën. Door voortdurend te automatiseren en processen te optimaliseren, speelt het bedrijf in op de dynamiek van de mode-industrie. Daarnaast wordt RFID (Radio Frequency Identification)-technologie geïntegreerd, waardoor producten vanaf binnenkomst tot verzending sneller en nauwkeuriger gevolgd kunnen worden. Klanten die met RFID werken, ontvangen items met RFID-labels, wat realtime tracking mogelijk maakt.

Credits: Modexpress

“De pocket sorter is een belangrijke stap in de automatiseringsstrategie van Modexpress, en we blijven investeren in innovaties die ons helpen om te voldoen aan de steeds hogere eisen,” sluit Van Vlokhoven af. Door deze technologie toe te passen in fashion fulfilment, ondersteunt Modexpress zijn klanten wereldwijd in hun groei, zowel nationaal als internationaal. De pocket sorter versterkt de positie van Modexpress als toonaangevende speler in het fulfilmentproces, waarbij een blijvende focus ligt op efficiëntie, klanttevredenheid en duurzaamheid.

