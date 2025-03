Modint en GS1 helpen bedrijven op weg met het Digital Product Passport

In 2027 wordt wetgeving uitgerold waardoor consumentenkleding een Digital Product Passport (DPP) hebben moeten hebben. Dat betekent dat bedrijven minder dan twee jaar hebben om te starten met de voorbereiding. Modint en GS1 bieden hulp, waarbij standaardisatie een belangrijke rol speelt. “We hebben er niets aan als iedereen het DPP op zijn eigen manier gaat uitvragen en invullen.”

“Bedrijven weten vaak niet goed waar ze moeten beginnen”, vertelt Jeanet van der Stoel, sector lead textile & apparel bij GS1 Nederland. Dat beaamt Miriam Geelhoed, senior consultant bij brancheorganisatie Modint. “Wij krijgen veel vragen van bedrijven die willen weten waaraan ze wel en niet moeten voldoen en hoe ze zich moeten voorbereiden. Lastige vragen omdat de EU nog niet exact heeft vastgelegd wat in het DPP moet komen.”

Om bedrijven op weg te helpen trekken Modint en GS1 samen op. De tools die GS1 als not-for-profit organisatie biedt, maken het opzetten van een DPP een stuk gemakkelijker. “Het is belangrijk dat onze leden weten dat er standaarden beschikbaar zijn. We hebben er niets aan als iedereen data voor het DPP op zijn eigen manier gaat uitvragen en invullen”, zegt Miriam. “Zeker niet gezien de hoeveelheid data waarom het gaat. Alleen al bij een spijkerbroek heb je een lengte- en breedtemaat, een kleur en een wassing, enzovoort.”

Pilot in Pakistan: data uit de hele keten ophalen

Modint en GS1 organiseren samen kennissessies over het DPP, zoals op donderdag 10 april in het Textielmuseum in Tilburg. Daarnaast ondersteunen ze pilots waarin bedrijven kennis en ervaring met het DPP opdoen. “Zo hebben we samen met het Nederlandse merk SockLab en Modint-lid en de Pakistaanse fabriek Interloop in tweeënhalve maand een DPP opgezet. Daarvoor hebben we data uit de hele keten opgehaald tot aan de spinnerij die het garen maakt. Vervolgens hebben we in de praktijk getest hoe we via de QR Code op de sok die data kunnen ontsluiten”, vertelt Jeanet.

Veel tijd en moeite is nodig om leveranciers te laten aanhaken.“De meeste impact om data op te halen voor het DPP, vindt plaats in de landen waar geproduceerd wordt, legt Jeanet Stoel uit. “Daarom is het belangrijk dat we ook bedrijven in die landen stimuleren om data gestandaardiseerd vast te leggen om makkelijker internationaal data te kunnen delen.”

Hulp bij keuze systeem

Ook in Nederland zorgt het opzetten van een DPP voor de nodige uitdagingen. Denk aan interne processen en procedures die moeten worden opgetuigd en systemen die dat moeten ondersteunen. “Het aantal aanbieders van systemen is enorm groot, wat het ingewikkeld maakt om een goede keuze te maken. Wij gaan helpen door te laten zien wat al die aanbieders kunnen”, verklaart Miriam. Jeanet vult haar aan. “Het is zaak dat die aanbieders de juiste standaarden gebruiken voor het vastleggen en delen van data, zodat bedrijven niet aan commerciële oplossingen vastzitten die niet kunnen linken aan andere data.”

Een belangrijke standaard om data voor een DPP te ontsluiten is de QR Code powered by GS1. In die QR-code staat de GS1 Digital Link die kan linken aan verschillende databronnen. “Dat is dezelfde QR-code die we straks kunnen gebruiken om producten te scannen aan de kassa”, legt Jeanet uit.

Bedrijven hoeven niet bij nul te beginnen

“De oefening van het opstellen van een DPP, los van de uiteindelijke inhoud, geeft al veel inzicht in wat er zowel intern als extern nodig is om data te verzamelen. Verder helpt zo’n oefening de bedrijven bij het maken van de juiste keuzes voor een systeem. We hebben al voorwerk gedaan met de werkgroep Shoppingtomorrow. Het resultaat is een vijf stappenplan, waarmee bedrijven een productpaspoort kunnen opzetten”, zegt Miriam. Jeanet voegt toe: “Begin klein en start met één productgroep om kennis en ervaring op te doen. Check alvast welke productdata beschikbaar is en welke tools je nodig hebt. En wacht vooral niet totdat de Europese wetgeving helemaal af is, maar zie het ook als een businesskans voor je bedrijf.”