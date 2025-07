Modint zet innovaties Nederlandse textielsector in de spotlights met nieuwe awards

In haar nieuwe koers zet Modint, de Nederlandse branchevereniging voor textiel, innovatie op één en introduceert daarmee twee nieuwe prijzen: de Modint Innovator Award en de New Talent Award. Hiermee krijgen innovaties in de gehele textielsector een podium en vervangt Modint na 40 jaar haar toonaangevende modeprijs, de Grand Seigneur.

Deze strategische wijziging is niet zonder reden. Modint vertegenwoordigt niet alleen mode, maar de gehele textielsector en deze staat voor flinke uitdagingen. Denk aan stijgende kosten, druk op grondstoffen, veranderende regelgeving op het gebied van duurzaamheid en krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijk biedt technologie juist nu volop kansen. Digitalisering, nieuwe materialen en circulaire businessmodellen maken het mogelijk om anders te produceren. Slimmer én duurzamer. Modint zet daarom vol in op innovatie. Want innovatie helpt om stappen te zetten richting circulariteit, digitalisering en automatisering, en een toekomstbestendig businessmodel.

Sylvia Roelofs, voorzitter Modint: ‘Vanuit mijn achtergrond in de IT, weet ik dat door het slim inzetten van technologie processen efficiënter ingericht kunnen worden. Ik ben er dan ook van overtuigd wanneer we technologie en nieuwe businessmodellen samen weten te brengen, dat dit uiteindelijk bedrijfsmatig loont en de koers moet zijn voor een duurzame en toekomstbestendige textielsector.’

Nieuwe iconen

De Grand Seigneur kende iconische winnaars, zoals Iris van Herpen, Jan Taminiau, Viktor & Rolf en als laatste in 2024, Patta. Met de nieuwe koers wil Modint het brede publiek kennis laten maken met nieuwe iconen: de innovators die vooroplopen binnen de volle breedte van de textielsector, de sector vernieuwen én impact maken. Aan de Modint Innovator Award en New Talent Award kunnen daarom niet alleen Modint-leden meedoen. Alle bedrijven in de textiel met een vestiging in Nederland, maar ook studenten/net-afgestudeerden met een innovatief concept, kunnen hun innovaties vanaf nu tot en met 12 september via de website van Modint aanmelden. Ook scout Modint zelf innovaties.

De textielsector, met name kleding, komt helaas vaak negatief in het nieuws met betrekking tot de langzame vooruitgang op gebied van duurzaamheid. Door het openzetten van de awards voor de gehele sector, wil Modint een podium geven aan al die innovaties die gaande zijn en streven de sector te verduurzamen.

Jury- én publieksprijs

De winnaar van de Modint Innovator Award dient niet alleen te laten zien dat hun dienst of product innovatief is, maar precies de juiste mix biedt tussen innovatie, duurzaamheid en klantwaarde. De New Talent Award gaat naar een start-up, of een veelbelovend innovatief samenwerkingsverband of concept die studenten hebben uitgewerkt.

Alle inzendingen worden door een vakkundige vakjury beoordeeld, waaronder:

Anne Mieke Eggenkamp, expert op gebied van creativiteit en innovatiecultuur, partner bij Caracta.

Borre Akkersdijk, ontwerper en ondernemer die de textielindustrie vernieuwd met zijn bedrijf BYBORRE. Tevens bestuurslid innovatie bij Modint.

Jan Mahy, lector Sustainable & Functional Textiles aan Saxion Hogeschool

Robbert Jan Kromkamp, Lead biobased en circulaire economie InvestNL

De vakjury nomineert per award in totaal vijf inzendingen, welke allen een plek krijgen op het innovatieplatform tijdens Modint's NEXT WEAVE event. Uiteindelijk kiest de vakjury de winnaar van de juryprijs. Voor de publieksprijs kan het publiek in oktober online stemmen op de vijf genomineerden. De inzending met de meeste stemmen wint de publieksprijs.

Eén van de prijzen voor de winnaars zal een textielkunstwerk zijn, gemaakt door een jonge textielkunstenaar. Hiervoor heeft Modint nog t/m 31 juli een OPEN CALL uitstaan op haar website. Op deze manier wil de branchevereniging jong textieltalent supporten en zichtbaarheid bieden.

De uitreiking van de nieuwe innovatieve awards vindt plaats tijdens NEXT WEAVE – hét jaarlijkse Modint-event op 29 oktober.

Over Modint

Modint is dé stem van ondernemers in textiel. Met trots vertegenwoordigen wij meer dan 500 bedrijven die van textiel dagelijkse, medische en technische producten maken die bepalend zijn voor onze wereld. Van kleding, interieur en tapijt tot aan brandweerpakken, autogordels en dijkbescherming. Met zichtbare, innovatieve belangenbehartiging en dienstverlening maken we het ondernemen makkelijker. We verbinden de textielketen en bouwen aan een textieltoekomst die ons trots maakt.