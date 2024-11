Moederbedrijf Designer Outlet Roermond noteert ‘recordomzet’ in boekjaar 2024

McArthurGlen Group, Europa's leider op het gebied van designer outlets, rapporteert een recordomzet in 2024, met een omzetgroei van zeven procent tot nu toe dit jaar.

Samenvatting Recordomzet voor McArthurGlen Group in 2024, met een omzetgroei van zeven procent.

Sterke groei gedreven door meer bezoekers en hogere gemiddelde bestedingen per bezoeker, ondanks economische tegenwind.

Uitbreidingsplannen met nieuwe merken, winkels en uitbreiding van bestaande locaties in Europa en Canada.

In een verklaring meldt McArthurGlen, dat 24 centra in Europa en Canada - waaronder Designer Outlet Roermond - beheert, dat de omzetstijging van zeven procent voortbouwt op de dubbele groeicijfers van vorig jaar en wordt aangedreven door een gestage toename van het bezoekersaantal (plus vier procent) en een stijging van drie procent in de gemiddelde besteding per bezoeker.

Dit volgt op consistente stijgingen in bezoekersaantallen en gemiddelde besteding per gast in het gehele portfolio en consolideert vijftien kwartalen van onafgebroken groei sinds de pandemie.

De outletgroep voegt eraan toe dat met de belangrijke kerstperiode nog in het verschiet, zij ervan overtuigd is dat zij tegen het einde van het jaar een totale omzet van bijna 6 miljard euro voor haar merkpartners zal realiseren.

Susie McCabe, co-chief executive van McArthurGlen Group, deelt: “In een uitdagende economische omgeving waarin een vertraging in de luxesector is waargenomen en klanten in alle regio's bezuinigen op discretionaire uitgaven, hebben we de markten waarin we actief zijn, overtroffen.”

“Het behalen van deze consistent sterke resultaten ondanks dergelijke tegenwind getuigt van de relevantie van onze propositie voor consumenten en de klantgerichte aanpak van onze teams.”

McArthurGlen verwacht bijna 6 miljard euro te leveren voor haar merkpartners

McArthurGlen Group - Designer Outlet Malaga (Spanje). Credits: McArthurGlen Group

De groep voegde er ook aan toe dat zij in 2024 een ‘robuust herstel’ ziet van het internationaal toerisme naar haar outlets, met een stijging van de belastingvrije omzetcijfers tot van 13 procent ten opzichte van vorig jaar – waarmee de niveaus van vóór de pandemie worden overtroffen.

Daarnaast hebben de outlets een sterke toename gezien van bezoekers uit de oostelijke mediterrane regio, bijvoorbeeld Turkije, en een gestage terugkeer van klanten uit Groot-China, samen met bezoekers uit het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en de VS.

Joan Jove, co-chief executive van McArthurGlen Group, voegt hieraan toe: “Onze sterke groei dit jaar laat duidelijk de aanhoudende veerkracht van ons bedrijfsmodel zien. Klanten in heel Europa worden aangetrokken door de belofte van het hele jaar door tot 70 procent korting op hun favoriete merken, terwijl onze consistent aantrekkelijke kalender van promotionele evenementen en unieke winkelervaringen ervoor zorgt dat onze gasten elke keer dat ze ons bezoeken waar voor hun geld krijgen en een buitengewone dag beleven.”

McArthurGlen voegt 60 nieuwe merken toe en kondigt verdere uitbreiding aan

De algehele groei is ook geholpen door de komst van 60 nieuwe merken naar de outlets dit jaar en de opening van ruim 350 winkels. Deze merken zijn onder andere Alexander McQueen, Aquazzura, Mason Garments, Forte_Forte, Aquascutum, Hoff, Goldbergh, Slowear, Sunspel, Pangaia en Marc Jacobs.

Het bedrijf stelt ook dat het de “verhoging van de merk mix” heeft versterkt, met name binnen het aanbod van eten en drinken, om de klantervaring te verbeteren. Nieuwe openingen zijn onder meer het luxe bakkerijconcept Gail's, ijsmerk Ben & Jerry's en het populaire café Joe & the Juice.

Nick Brady, group managing director voor verhuur bij McArthurGlen, voegt hieraan toe: “We hebben ons gericht op het versterken van onze merk mix in al onze designer outlets en zijn verheugd dit jaar een aantal opkomende luxe- en premiummerken in onze portfolio te mogen verwelkomen.”

“Als leiders in de outletmarkt bieden onze centra de perfecte testgrond voor high-end merken die nieuw zijn in het off-price kanaal – waardoor ze toegang krijgen tot een nieuwe klantenkring, terwijl we onze gasten tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om opkomende labels te ontdekken.”

McArthurGlen Group - Designer Outlet Castel Romano (Rome, Italië). Credits: McArthurGlen Group

De designer outlet voegde er ook aan toe dat de groeiende vraag naar destination shopping de basis vormt voor de uitbreidingsplannen, die nieuwe fases zullen zien in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Spanje, Italië en Nederland.

Designer Outlet West Midlands krijgt fase II en III, na het aanhoudende succes van de eerste fase van het centrum, die in 2021 werd geopend. De twee extra fases, met een oppervlakte van 9.115 vierkante meter, zullen 50 nieuwe units aan het centrum toevoegen. Na voltooiing zal het project een oppervlakte van 26.477 vierkante meter hebben met 125 units verdeeld over de drie fases. De eerste fase van deze nieuwe ontwikkeling, met in eerste instantie 25 winkels, zal naar verwachting in 2026 worden geopend.

In Canada wordt momenteel fase III van de Vancouver Designer Outlet gepland, die 6.038 vierkante meter zal toevoegen, met 27 nieuwe luxe- en premiumwinkels. Deze fase zal naar verwachting in het voorjaar van 2026 worden geopend.

Andere uitbreidingsplannen zijn de tweede fase van Designer Outlet Málaga, met 70 nieuwe winkels, terwijl Designer Outlet Castel Romano 35 nieuwe winkels zal toevoegen met fase IV, en Designer Outlet Roosendaal's fase III heeft bestemmingsplantoestemming gekregen voor een mogelijke uitbreiding.