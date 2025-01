Moederbedrijf G-Star rondt overname merkrechten Vera Wang af

Het Amerikaanse bedrijf WHP Global heeft de overname van het intellectuele eigendom van het modemerk Vera Wang afgerond. WHP Global verwerft het intellectueel eigendom van Vera Wang; de oprichtster blijft aan boord als Chief Creative Officer. Vera Wang komt daarmee in hetzelfde portfolio terecht als het Nederlandse merk G-Star.

WHP Global maakte in december bekend het intellectueel eigendom van Vera Wang over te nemen. Als onderdeel van de transactie zal Vera Wang haar rol als oprichtster en CCO voortzetten en tevens aandeelhouder worden in WHP Global.

Het merkenportfolio van WHP Global omvat meer dan 14 merken die jaarlijks meer dan 7 miljard dollar aan wereldwijde retailomzet genereren in mode, sport en 'hardgoods'.

WHP Global verklaarde in een persbericht dat de overname een cruciaal moment vertegenwoordigt, omdat het een nieuwe premium modetak verankert, samen met Rag & Bone, Joe's Jeans en G-Star.

Vera Wang, opgericht in 1990, wordt beschouwd als een toonaangevende autoriteit in de bruidsmode. Vera Wang begon haar modecarrière als redacteur bij American Vogue en werd na twee decennia design director bij Ralph Lauren. Vandaag de dag genereert haar gelijknamige merk meer dan 700 miljoen dollar aan jaarlijkse retailomzet in verschillende categorieën, waaronder dameskleding, bruidsmode, herenkostuums en -smoking, fijne sieraden, parfums en woonaccessoires, onder andere.