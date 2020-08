Moederbedrijf JBC neemt CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge over van FNG

Het Belgische CKS en kindermode labels Fred & Ginger en Baker Bridge, merken uit het failliete portfolio van de FNG Group, worden overgenomen door de Claes Retail Group. Dit meldt persbureau Belga op basis van bevestiging CRG en een van de vier curatoren. De Claes Retail Group is eigenaar van JBC en Mayerline.

Veel informatie deelt de nieuwe eigenaar van de merken nog niet. “We zijn zeer blij dat we deze merken mogen verwelkomen bij CRG. Net als onze twee andere merken, JBC en Mayerline, hebben ze een sterke merkidentiteit met een uitgesproken lokale verankering. Te gepasten tijde zullen we informeren over de volgende stappen van het proces. We hechten veel belang aan een open en transparante communicatie en die willen we eerst voeren met alle betrokken medewerkers,” aldus Belga. Wat de overname voor gevolgen heeft voor de personeelsleden van FNG die vanwege het faillissement werden ontslagen is op dit moment niet duidelijk.

Nieuwe eigenaar voor CKS, Fred & Ginger en Baker Bridge

JBC werd enkele weken geleden al genoemd als een van de mogelijke overnamepartijen van FNG. Destijds werd al gemeld dat JBC en daarbij het moederbedrijf interesse had in de merken van de Belgische groep die zich op het gezin richten. Met de overname van CKS. Fred & Ginger en Baker Bridge heeft de groep zich inderdaad op dergelijke merken gericht.

Het nieuws komt toch nog onverwacht. Sinds maandag waren alle oren gespitst op de aangekondigde overname van schoenenketen Brantano. De Nederlandse modegroep Ziengs dat ook Scapino exploiteert, zou volgens De Standaard het hoogste bod hebben gedaan en uitgewerkt doorstartplan voor Brantano hebben klaarliggen. Dinsdag bleef het oorverdovend stil en woensdag bleek het Duitse concern Deichmann, eigenaar van van Haren, nog in de running te zijn. Woensdagnacht trok Ziengs zich onverwacht uit de onderhandelingen terug. Volgens het Belgische dagblad De Standaard heeft Ziengs niet de kans gekregen de doorstartplannen uit de doeken te doen. Deichmann lijkt daarmee donderdagochtend de laatst overgebleven kandidaat om Brantano over te nemen. Echter, dat werd jl. maandag ook over Ziengs geschreven. Wordt vervolgd.

Dit artikel wordt waar mogelijk gedurende de dag geupdate met de meest recente informatie.

Klik dan hier voor een overzicht. Al het nieuws over FNG nog eens nalezen?

Beeld: Fred & Ginger