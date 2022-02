Moederbedrijf Jil Sander en Viktor&Rolf behaalt omzetplus van 16,2 procent in FY21

OTB, het moederbedrijf van onder andere Jil Sander, Maison Margiela, Diesel en Viktor&Rolf heeft in het afgelopen boekjaar een omzetplus van 62, procent behaald. Hierdoor kwam de jaaromzet neer op 1,53 miljard euro, zo blijkt uit het jaarverslag van de groep.

De nettowinst van het bedrijf kwam neer op 142 miljoen euro. Dit is een flinke verbetering in vergelijking met 2020 en 2019. In die 2020 was de nettowinst namelijk maar 1 miljoen euro en in 2019 draaide OTB break-even.

OTB licht diverse modemerken uit in de financiële update waaronder Maison Margiela. In 2021 steeg de omzet van het Belgische modehuis met 25 procent in vergelijking met een jaar eerder. In vergelijking met pre-corona heeft het modehuis de omzet ruim verdubbeld met een groei van 107 procent. Hoe hoog de omzet van Maison Margiela concreet ligt, wordt in de update niet genoemd.

2021 was ook het jaar waarin modehuis Jil Sander volledig onder OTB kwam. “Het intensieve werk en de synergieën met de groep, samen met significante omzetgroei, hebben ervoor gezorgd dat Jil Sander operationeel op break-even is gekomen in minder dan negen maanden tijd,” aldus OTB in het verslag.

Specifieke omzetgroei wordt voor Diesel niet genoemd door de groep, maar 2021 was wel een belangrijk jaar voor het merk. Zo werd het Glenn Martens eerste jaar als creatief directeur van het merk. Diesel gaat onder de nieuwe creatief directeur een nieuwe fase in van de positionering binnen het luxe segment.