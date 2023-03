Moederbedrijf lingeriemerk Sapph haalt 1,6 miljoen euro op

Ondermodebedrijf UltraViolet Group B.V. heeft een kapitaalinjectie van 1,6 miljoen euro gekregen, zo blijkt uit een persbericht. Het bedrijf is het moederbedrijf van de merken Sapph, UltraViolet en UltraMan. De investering wordt gedaan door Orange Wings Investment van ondernemer Shawn Harris.

De investering zal ingezet worden voor internationale expansie en het vergroten van de merkbewustzijn van UltraViolet, groei van het merk Sapph en de lancering van UltraMan en de opening van nieuwe merkwinkels, aldus het persbericht.

De UltraViolet Group B.V. is in 2020 opgericht door Annique van der Zande, die ook CEO is van de groep. In 2020 nam de ondernemer het lingeriemerk Sapph over. In mei van dit jaar lanceert onder de groep het merk UltraMan - een ‘luxe bodywear collectie voor mannen geïnspireerd door Hawaiiaanse invloeden met een exotische en krachtige sfeer’, aldus het bericht.

“Met de investering van Orange Wings Investments worden een aantal langgekoesterde dromen waar; drie labels waarvan eindelijk een eigen heren underwear lijn. Daarnaast kunnen de groeiplannen zorgen voor nog meer fysieke verkooppunten, zoals de nieuwe brandstore in Antwerpen en een pop-up in Amsterdam. De strategische ambities zijn groot; zo zie ik graag de omzet verdubbelen in 2023. Daarom ligt de focus op het overbrengen van de merkmissie en beleving van Sapph en UltraViolet, door middel van het uitbreiden van onze retail activiteiten, zodat de merken meer zichtbaarheid gaan krijgen onder de consument. Wij willen laten zien dat een luxe uitstraling met prachtige producten en groot maatbereik ook voor een betaalbare prijs mogelijk is en dat de aankoop ervaring waarbij de juiste productkeuze voor de klant centraal komt te staan,” aldus Van der Zande.

Vandaag opent ook meteen een gezamenlijke brandstore van Sapph en UltraViolet in Antwerpen. De winkel is te vinden aan de Leopoldstraat en zal op termijn na de lancering van UltraMan ook dit merk gaan verkopen.