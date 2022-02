Moederbedrijf modemerk Brax sluit boekjaar 2021 met omzetplus van 3 procent

Het moederbedrijf van Duits modemerk Brax, Leineweber GmbH & Co. KG, heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een omzetplus van 3 procent. De omzet van de groep kwam neer op 253 miljoen euro, zo blijkt uit een persbericht.

In de e-commerce kanalen van Brax werd een omzetplus van 44 procent behaald. In de normale retail werd een plus van 7 procent genoteerd. In de wholesale werden er sterke resultaten behaald in Oostenrijk, Zwitserland en België, aldus het bedrijf in het persbericht. Ook in de eigen retail werd in België een sterk resultaat behaald.

“We zijn goed door de crisis heen gekomen en zijn trots op de gezamenlijke inzet,” aldus Brax CEO Stefan Brandmann, in het bericht. “We hebben meermaals onze richting bijgesteld gedurende het jaar en stappen voorwaarts gemaakt op het gebied van de transformatie van het bedrijf.”