Moederbedrijf Moschino behaalt omzetplus van 20,8 procent in FY21

Aeffe SpA, het moederbedrijf van onder andere Moschino en Alberta Ferretti, heeft in het boekjaar 2021 een omzetplus van 20,8 procent behaald. De omzet kwam hierdoor neer op 324,6 miljoen euro, zo blijkt uit het voorlopige jaarverslag.

Aeffe SpA is het moederbedrijf van Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino en Pollini. In het boekjaar behaalde de groep een flinke omzetstijging in de Verenigde Staten, namelijk 41,4 procent. Op het vasteland van China werd een omzetstijging van 23 procent behaald en in Europa steeg de omzet met 24,5 procent. De wholesale-tak van Aeffe SpA behaalde een plus van 22,6 procent. De eigen retail liet een omzetstijging zien van 13,7 procent bij gelijke wisselkoersen. E-commerce behaalde een plus van 30,2 procent, aldus de voorlopige cijfers.

De prêt-à-porter afdeling van de groep behaalde een omzet van 220,2 miljoen euro dankzij een stijging van 11,7 procent. De schoenen en lederen goederen afdeling binnen de groep behaalde een omzetplus van 30,2 procent en een omzet van 139,9 miljoen euro.